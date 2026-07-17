Το Χρονικό για την εισβολή και το μυθιστόρημα Τρόμος στο Mall αυτή την Κυριακή 19/07 με τον ΠΟΛΙΤΗ

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Μην χάσετε αυτή την Κυριακή 19/07

ΤΡΟΜΟΣ ΣΤΟ MALL

Tο εμπνευσμένο και best-seller μυθιστόρημα Τρόμος στο Mall, από τον συγγραφέα και δημοσιογράφο Grady Hendrix.

Λένε πως τα ψώνια στα μεγάλα καταστήματα είναι δύσκολα. Στο πολυκατάστημα Όρσκ μετατρέπονται σε εφιάλτη… Κάτι παράξενο συμβαίνει στο υπερκατάστημα επίπλων Ορσκ. Κάθε πρωί με το άνοιγμα, οι υπάλληλοι ανακαλύπτουν σπασμένα ράφια, θρυμματισμένα σερβίτσια και διαλυμένες ντουλάπες. Οι πωλήσεις κατρακυλούν, οι κάμερες ασφαλείας δεν καταγράφουν τίποτα και οι μάνατζερ βρίσκονται σε πανικό. Για να ξεδιαλύνουν το μυστήριο, τρεις εργαζόμενοι αναλαμβάνουν εθελοντικά μια νυχτερινή βάρδια. Μες στη μαύρη νύχτα, περιπολούν στους εκθεσιακούς χώρους, ερευνούν παράξενες μορφές και ήχους και συναντούν τον τρόμο που ξεπερνά κάθε φαντασία.

Ευρηματικό και πρωτότυπο, ξεχωρίζει τόσο για την ιδέα σύλληψης του «στοιχειωμένου» πολυκαταστήματος (!), όσο και για την κοινωνική κριτική του στον τυφλό καταναλωτισμό.

ΚΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ

ΧΡΟΝΙΚΟ: Το ημερολόγιο της εισβολής

Ο θάνατος του Γεώργιου Γρίβα, η δράση και η αποδυνάμωση της ΕΟΚΑ Β΄, η αντιπαράθεση για τον ρόλο των Ελλήνων αξιωματικών στην Εθνική Φρουρά και η επιστολή Μακαρίου προς τον Φαίδωνα Γκιζίκη, αποτέλεσαν κρίκους μιας αλυσίδας που οδήγησε στο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου. Πέντε ημέρες αργότερα, η Τουρκία εξαπέλυσε την πρώτη φάση της εισβολής. Η εκεχειρία, τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και οι συνομιλίες της Γενεύης δεν ανέτρεψαν τα τετελεσμένα.