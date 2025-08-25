Τράπεζα Κύπρου: Το νέο σας σπίτι σε μερικά κλικ - Απάντηση εντός 24 ωρών

Γαλλία: Χάνει και το λαϊκό έρεισμα ο Μπαϊρού – Νέες προειδοποιήσεις για την Οικονομία

Η Τράπεζα Κύπρου, γίνεται η πρώτη τράπεζα στην Κύπρο που παρέχει τη δυνατότητα στους πελάτες της να υποβάλουν την αίτηση τους για στεγαστικό δάνειο από το κινητό τους τηλέφωνο ή τον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή

 Η Τράπεζα Κύπρου, γίνεται η πρώτη τράπεζα στην Κύπρο που παρέχει τη δυνατότητα στους πελάτες της να υποβάλουν την αίτηση τους για στεγαστικό δάνειο από το κινητό τους τηλέφωνο ή τον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή, απολαμβάνοντας μια απλοποιημένη εμπειρία και λαμβάνοντας απάντηση εντός 24 ωρών!  

Με την νέα υπηρεσία οι πελάτες μπορούν να:

§  Υποβάλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά, εύκολα και γρήγορα μέσω του Internet Banking ή του BoC Mobile App, από την άνεση του σπιτιού τους χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθούν κάποιο κατάστημα

§  Λάβουν εναλλακτικές λύσεις, βάσει των οικονομικών τους δεδομένων

§  Επιλέξουν το επιτόκιο (σταθερό ή κυμαινόμενο) και το στεγαστικό σχέδιο που τους ταιριάζει μέσα από την μεγάλη γκάμα των στεγαστικών προϊόντων της Τράπεζας

§  Υποβάλουν τα απαραίτητα έγγραφα ηλεκτρονικά για την εξέταση του αιτήματος τους, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα.

§  Λάβουν απάντηση εντός 24 ωρών στο αίτημα τους και άμεση ενημέρωση για την πορεία της αίτησης τους

“Η απόκτηση κατοικίας αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή των πελατών μας. Μέσω της νέας υπηρεσίας Online Στεγαστικού δανείου δίνουμε τη δυνατότητα στους πελάτες μας να πραγματοποιήσουν αυτό το βήμα με μεγαλύτερη ευκολία, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας για μια γρήγορη, απλή και διαφανή διαδικασία”, ανάφερε σε σχετική δήλωση του ο Θεοδόσης Θεοδοσίου, Διευθυντής Διεύθυνσης Λιανικής Τραπεζικής της Τράπεζας Κύπρου.

Πιο απλά από ποτέ: Μια νέα εμπειρία στεγαστικού δανείου

Η διαδικασία για την υποβολή αίτησης στεγαστικού δανείου έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι απλή, γρήγορη και κατανοητή για κάθε πελάτη και γίνεται μέσω του Internet Banking ή του BoC Mobile App.

Κατά την υποβολή της αίτησης, οι πελάτες θα κληθούν να συμπληρώσουν στοιχεία τα οποία αφορούν:

§  Βασικές πληροφορίες για το ακίνητο (πρώτη κατοικία, εξοχικό, πράσινο σπίτι) και το αιτούμενο δάνειο (ποσό, διάρκεια)

§  Τα προσωπικά και οικονομικά δεδομένα του αιτητή ή των αιτητών αν η αίτηση υποβάλλεται με συναιτητή (σύζυγο ή συμβίο/α)

§  Αποδεικτικά εισοδημάτων και εξασφαλίσεων

Με τη νέα υπηρεσία Online Στεγαστικού δανείου η Τράπεζα Κύπρου συνεχίζει να επενδύει στην ψηφιακή αναβάθμιση και στην παροχή καινοτόμων λύσεων στους πελάτες, στοχεύοντας σε μια άριστη πελατειακή εμπειρία.

 

