Τι μπορεί να κάνει ο Ερχιουρμάν;

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν πέτυχε μια εντυπωσιακή νίκη στις τ/κ εκλογές, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να λύσει το Κυπριακό από μόνος του.

Χρειάζεται εν πρώτοις να επιχειρηματολογήσει και να πείσει την Άγκυρα να εγκαταλείψει τη θέση περί δύο κρατών στην Κύπρο. Για να το καταφέρει αυτό θα χρειαστεί να συνομιλήσει με την ελληνοκυπριακή πλευρά και δη με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν οι απαραίτητες συγκλίσεις ώστε να επανεκκινήσει ο διάλογος. Η Άγκυρα θα αποδεκτεί αλλαγή αν η ε/κ πλευρά δημόσια και πειστικά πείσει ότι είναι έτοιμη. Τα πράγματα πάντως δεν είναι απλά.

Ο μεν Τουφάν Ερχιουρμάν έχει δηλώσει απερίφραστα ότι θέλει να επιστρέψει σε διαπραγματεύσεις για λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βάζει βέβαια όρους. Ότι η ε/κ πλευρά θα αποδεχτεί πλήρως την πολιτική ισότητα των Τ/Κ όπως συμφωνήθηκε στο Κραν Μοντανά. Ότι θα υπάρχει χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των συνομιλιών. Ότι αν υπάρξει νέα αποτυχία στον διάλογο με ευθύνη των Ε/Κ, οι Τουρκοκύπριοι δεν μπορούν να εξακολουθούν να θεωρούνται ψευδοκράτος και ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει στο ποια είναι η τύχη τους. Το πρόβλημα με αυτή την τοποθέτηση είναι ποιος θα αναλάβει, σε περίπτωση νέου αδιεξόδου, να καταλογίσει την ευθύνη.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης μέχρι στιγμής κινείται σε μια γενικόλογη τοποθέτηση ότι είναι έτοιμος να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις για λύση εκκινώντας απ' εκεί που έμειναν τα πράγματα στο Κραν Μοντανά. Ουδέποτε πάντως μπήκε στην ουσία των πραγμάτων, διευκρινίζοντας πού θεωρεί ότι έμειναν τα πράγματα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε τότε ότι βρισκόμαστε μια ανάσα (ένα μίλι) πριν την τελική λύση. Αν επανεκκινήσει ο διάλογος, ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα μπει κατευθείαν στην ουσία, ή βλέπει την επανεκκίνηση ως συνέχιση μιας διαδικασίας διαλόγου όπου νομιμοποιείται να ανοίξει όποια θέματα επιθυμεί;

Πολλά θα κριθούν και από τον τρόπο που στο εξής θα χειριστεί τα πράγματα και ο Αντόνιο Γκουτέρες διά της προσωπικής του απεσταλμένης Μαρία Άνχελα Ολγκίν η οποία αναμένεται σύντομα στην Κύπρο. Το σίγουρο είναι ότι διά της εκλογής Ερχιουρμάν είμαστε πολύ πιο κοντά στην εξεύρεση κοινής γλώσσας στο Κυπριακό.