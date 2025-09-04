Το Cap St Georges Hotel & Resort φιλοξένησε σημαντική εκδήλωση του Πανεπιστημίου AUB – Mediterraneo και του Δήμου Πάφου

Με ιδιαίτερη τιμή, το πολυτελές Cap St Georges Hotel & Resort, στο Ακρωτήρι Αγίου Γεωργίου, φιλοξένησε, ως χορηγός, στις 3 Σεπτεμβρίου 2025, ένα σημαντικό δείπνο υψηλού επιπέδου, που συνδιοργανώθηκε από το American University of Beirut – Mediterraneo και τον Δήμο Πάφου. Προσκεκλημένος ομιλητής ήταν ο ιδρυτής και Πρόεδρος του διεθνώς αναγνωρισμένου και καταξιωμένου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, κ. Συμεών Γ. Τσομώκο, ο οποίος για έκτακτο τεχνικό λόγο δεν μπόρεσε να παραστεί και αναπληρώθηκε από τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο κ. Γιάννη Θωμάτο.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε προσωπικότητες από την πολιτική, ακαδημαϊκή και επιχειρηματική ζωή της Κύπρου, καθώς και εκπροσώπους της διεθνούς διπλωματικής κοινότητας. Παρόντα ήταν μέλη του Board of Trustees του AUB, ανώτατα στελέχη του Πανεπιστημίου, μέλη της International Advisory Committee του AUB – Mediterraneo, καθώς και διακεκριμένοι προσκεκλημένοι από ένα ευρύ φάσμα του δημόσιου βίου της χώρας.

Ο κ. Θωμάτος ανέπτυξε το θέμα: “From geopolitics to action: Towards a new US – Greece – Cyprus Alliance. The role of AUB – Mediterraneo in Cyprus as an institutional accelerator”, αναδεικνύοντας, μεταξύ άλλων, τον ρόλο της Κύπρου και της Πάφου ειδικότερα, στη διαμόρφωση ενός νέου πεδίου γεωπολιτικής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Οικοδεσπότες της εκδήλωσης και συνδιοργανωτές ήταν ο Πρόεδρος του American University of Beirut, Καθηγητής Fadlo R. Khuri, και ο Δήμαρχος Πάφου, κ. Φαίδωνας Φαίδωνος, σε μια βραδιά διαλόγου, ανταλλαγής ιδεών και θεσμικής δικτύωσης.

Η φιλοξενία της εκδήλωσης εντάσσεται στη στρατηγική του Cap St Georges Hotel & Resort να στηρίζει καινοτόμες πρωτοβουλίες που προάγουν τη διεθνή συνεργασία, την εκπαίδευση, την ανάπτυξη και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Σχετικά με το Cap St Georges Hotel & Resort

Το πολυβραβευμένο Cap St Georges Hotel & Resort, του Ομίλου Korantina Homes, στο Ακρωτήρι Αγ. Γεωργίου Πέγειας, στην Πάφο, αποτελεί έναν από τους πιο εμβληματικούς προορισμούς πολυτελείας στην Ευρώπη, συνδυάζοντας εξαιρετική αρχιτεκτονική, απαράμιλλη φυσική ομορφιά και υπηρεσίες παγκόσμιας κλάσης. Με διεθνείς διακρίσεις για την ποιότητα, την αισθητική και το επίπεδο φιλοξενίας του, έχει καθιερωθεί ως κορυφαίος χώρος διοργάνωσης συνεδρίων, εκδηλώσεων υψηλού κύρους και πολιτιστικών γεγονότων στην Κύπρο και τη Μεσόγειο.