ΦΕΚ Πάφου : 11ος Φωτομαραθώνιος Κύπρου με φωτογράφηση στους δρόμους της Πάφου

H Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου – Τμήμα Πάφου διοργανώνει τον 11ο Φωτομαραθώνιο Κύπρου το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025 και καλεί το φωτογραφικό κοινό για συμμετοχή.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΦΕΚ – Τμήμα Πάφου, η εκδήλωση είναι ανοιχτή προς όλο το κοινό (φωτογράφους και μη, παιδιά, οικογένειες) κι έχει ως σκοπό να δώσει την ευκαιρία δημιουργικής έκφρασης μέσα από μια ευχάριστη φωτογραφική πρόκληση μέσα στην καρδιά της πόλης.

Όπως αναφέρεται, θα δοθούν 4 θέματα στην εκκίνηση από την κριτική επιτροπή και ο κάθε συμμετέχοντας θα έχει στη διάθεσή του 4 ώρες να φωτογραφήσει, περπατώντας ελεύθερα και ανεξάρτητα από τους άλλους, στους δρόμους της Πάφου με το δικό του ρυθμό.

Με τη λήξη του χρόνου οι συμμετέχοντας , προστίθεται στην ανακοίνωση, θα παραδώσουν μία φωτογραφία για κάθε θέμα, ώστε όλες οι συμμετοχές να διαγωνιστούν για τα βραβεία που υπάρχουν (τρεις νικητές και τρεις επαίνοι σε κάθε θέμα).

Η ΦΕΚ – Τμήμα Πάφου καλεί τους ενδιαφερόμενους να πάρουν τις φωτογραφικές τους μηχανές (ή και κινητά) και να επισκεφτούν με τους φίλους τους ή την οικογένειά τους για ένα όμορφο και δημιουργικό πρωινό την πλατεία Κένεντι όπου θα γίνει και η εκκίνηση της εκδήλωσης στις 10 το πρωί της 15ης Νοεμβρίου.

Οι πρώτοι 3 νικητές από κάθε θέμα θα λάβουν αναμνηστική πλακέτα, ενώ οι 6 πρώτοι από κάθε θέμα θα πάρουν τιμητικό δίπλωμα.

Όλες οι συμμετοχές θα προβληθούν σε εκδήλωση που θα γίνει το Δεκέμβρη 2025.

Σημειώνεται πως η κριτική επιτροπή, αποτελείται από τον Γιώργο Χαραλάμπους, φωτογράφο, τον Πέτρο Στυλιανάκη, φωτογράφο και την Δώρα Ζάγγουλου, φωτογράφος, Γραμματέα Δ.Σ. ΦΕΚ-Τμήμα Πάφου.