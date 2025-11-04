Γιατί πρέπει να αφήνω πάντα ανοιχτό το ντουλαπάκι του αυτοκινήτου μου - Το άγνωστο κόλπο

Οι κλοπές αυτοκινήτων εξακολουθούν να αποτελούν ένα ζήτημα με ανησυχητικές διαστάσεις, τόσο στη χώρα μας όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι αρχές επισημαίνουν την ανάγκη οι οδηγοί να παραμένουν ιδιαίτερα προσεκτικοί και να υιοθετούν απλές πρακτικές που μπορούν να αποτρέψουν διάρρηξη ή ζημιά στο όχημά τους και φυσικά να κλειδώνουν και να το διπλόελέγχουν πάντα.

Μάλιστα, ένα από τα πιο απλά αλλά και πιο αποτελεσματικά κόλπα που παραμένει άγνωστο στους περισσότερους οδηγούς αφορά το ντουλαπάκι του συνοδηγού. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι κάθε φορά που παρκάρουμε το αυτοκίνητο, είναι καλό να το αφήνουμε ανοιχτό μόλις αποβιβαστούμε.

Αν και φαίνεται παράδοξο, αυτή η μικρή, προληπτική κίνηση μπορεί να αποθαρρύνει τους διαρρήκτες, καθώς τους δείχνει εξαρχής πως δεν υπάρχουν μέσα στο όχημα αντικείμενα αξίας που να αξίζουν τον κόπο να ρισκάρουν για να τα κλέψουν.

Και αυτό γιατί οι επίδοξοι κλέφτες συνήθως στοχεύουν πρώτα στο σημείο αυτό, πιστεύοντας ότι εκεί βρίσκονται πορτοφόλια, γυαλιά ηλίου, έγγραφα ή άλλα αντικείμενα μεγάλης αξίας. Ωστόσο, όταν παρατηρούν ότι το ντουλαπάκι είναι ήδη ανοιχτό και εντελώς άδειο, καταλαβαίνουν ότι δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να αποτελέσει υποσχόμενη λεία και έτσι αποφασίσουν να μην ασχοληθούν με τα οχήματα αυτά.

Σύμφωνα με τις αρχές, αυτή η κίνηση μπορεί να μειώσει δραματικά την πιθανότητα να προχωρήσουν στη διάρρηξη του για να αποσπάσουν κάτι μέσα από αυτό.

Επιπλέον, οι οδηγοί πρέπει να φροντίσουν να κλειδώσουν όλες τις πόρτες όταν σταθμεύουν, να κλείνουν εντελώς τα παράθυρα και, εφόσον μπορούν, να μην αφήνουν το αυτοκίνητο σε ερημική τοποθεσία με χαμηλό φωτισμό, αλλά σε όσο το δυνατόν πιο πολυσύχναστη περιοχή, η οποία παράλληλα φωτίζεται επαρκώς.

Από την άλλη, οι αστυνομικές αρχές σε πολλές χώρες προειδοποιούν να μην αποθηκεύονται στο ντουλαπάκι προσωπικά έγγραφα και κλειδιά σπιτιού διότι έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις όπου ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που έπεσαν θύματα κλοπής, μετά από λίγο καιρό να καταγγέλλουν και διάρρηξη των σπιτιών τους.

Πηγή: carandmotor.gr