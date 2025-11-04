Γιατί η βασίλισσα Σοφία δεν αλλάζει ποτέ χτένισμα στα μαλλιά της

Η βασίλισσα Σοφία ξεχωρίζει για τη διακριτικότητα και την αίσθηση καθήκοντος, ενώ το διαχρονικό της στιλ αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της προσωπικής της ταυτότητας.

Η Cristina Solymosi, διευθύντρια της Κλινικής Ομορφιάς & Κομμωτικής MA BELLE, εξηγεί στο ισπανικό Hola! γιατί η βασίλισσα Σοφία δεν αλλάζει ποτέ χτένισμα:

«Όταν κάποιος διατηρεί το ίδιο κούρεμα για χρόνια, συνήθως είναι επειδή έχει βρει ένα στιλ που τον αντιπροσωπεύει πραγματικά. Υπάρχουν κουρέματα που όχι μόνο κολακεύουν, αλλά γίνονται και ουσιαστικό μέρος της ταυτότητάς του».

Η άνεση παίζει επίσης ρόλο: «Όταν ένα χτένισμα ταιριάζει στην καθημερινή ρουτίνα, είναι φυσικό να θέλεις να το διατηρήσεις», λέει. Και υπάρχει και η συναισθηματική διάσταση: «Μερικές φορές, ένα χτένισμα συνοδεύει σημαντικά στάδια της ζωής και γίνεται προσωπική υπογραφή».

Ο στιλίστας Daniele Sigigliano προσθέτει ότι τα κλασικά κουρέματα, όπως ένα καλοδομημένο καρέ ή μια χαίτη με απαλές στρώσεις, έχουν διαχρονικές γραμμές και ταιριάζουν σε διαφορετικούς τύπους μαλλιών. Τα μοντέρνα στιλ, αντίθετα, απαιτούν συχνή συντήρηση, όπως συγκεκριμένα χρώματα ή περίτεχνες υφές. Τα κλασικά κουρέματα αντέχουν στον χρόνο χωρίς συνεχείς ενημερώσεις.

5 λόγοι που το χτένισμα της βασίλισσας Σοφίας είναι διαχρονικό

Σχεδιασμένο για το άτομο, όχι για τη μόδα

Λαμβάνει υπόψη το σχήμα του προσώπου, τον τύπο μαλλιών και τη φυσική τους κίνηση.

Σωστή ρουτίνα περιποίησης

Τακτικό κόψιμο άκρων, ενυδάτωση και προστασία από τη θερμότητα.

Μικρές ανανεώσεις κατά καιρούς

Ρύθμιση μήκους, όγκου ή τεχνικής styling διατηρεί το χτένισμα φρέσκο χωρίς ριζικές αλλαγές.

Καλή φροντίδα στο σπίτι

Διατροφή και χρήση προϊόντων θερμικής προστασίας.

Υγιές τριχωτό κεφαλής

Η υγεία της βάσης των μαλλιών εξασφαλίζει όμορφο αποτέλεσμα.

Όπως επισημαίνει ο Solymosi: «Ένα καλά δομημένο κούρεμα μπορεί να διαρκέσει μια ζωή αν προσαρμοστεί διακριτικά. Καθώς αλλάζει η υφή των μαλλιών ή ο τόνος του δέρματος, λεπτομέρειες όπως το χρώμα, το layering ή το φινίρισμα μπορούν να τροποποιηθούν». Το μυστικό, λέει, είναι να αφήνουμε το χτένισμα να εξελίσσεται μαζί μας χωρίς να χάνει την ουσία του.

Συχνά οι βασίλισσες και οι πριγκίπισσες διατηρούν σταθερή εμφάνιση, ώστε οι φωτογραφίες τους να παραμένουν διαχρονικές. Σύμφωνα με τον Sigigliano, η διατήρηση του ίδιου χτενίσματος προσφέρει αισθητική συνέπεια και αυτοπεποίθηση, αφού γίνεται προέκταση της ταυτότητάς τους. Το μειονέκτημα είναι ότι περιορίζει τον πειραματισμό.

