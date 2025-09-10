«Go for Green 2025 – Water Dreams» - Φεστιβάλ Τέχνης και Περιβάλλοντος

Πρόκειται για ένα διεπιστημονικό και συνεργατικό εγχείρημα που τοποθετεί το νερό στο επίκεντρο μιας καλλιτεχνικής, κοινωνικής και οικολογικής αναζήτησης, μέσα από μια σειρά δημόσιων εκδηλώσεων.

Το φεστιβάλ Go For Green 2025 – Water Dreams θα φιλοξενήσει καλλιτεχνικές, εκπαιδευτικές και συμμετοχικές δράσεις κατά μήκος του Πεδιαίου ποταμού στη Λευκωσία, με στόχο την ευαισθητοποίηση για τα ζητήματα του νερού και της κλιματικής κρίσης.

Το διήμερο εργαστήριο «Liquid Capsule», με τους καλλιτέχνες Έλενα Αδάμου και Benjamin Nid, θα καλέσει τους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν μια πολυμεσική εγκατάσταση που θα αποτυπώνει τις συλλογικές μνήμες του ποταμού.

Η εβδομάδα κορυφώνεται στις 20 Σεπτεμβρίου με το δημόσιο φεστιβάλ Water Dreams, που θα μετατρέψει την ξερή κοίτη του Πεδιαίου σε έναν ζωντανό χώρο τέχνης, μνήμης και οικολογίας, με εμβυθιστικές εγκαταστάσεις, παραστάσεις, προβολές και δράσεις για όλη την οικογένεια.

Κύρια Σημεία

• 15 & 16 Σεπτεμβρίου – Εργαστήριο “Liquid Capsule”

📍 NOUS (Στρόβολος)

Διήμερο δημιουργικό εργαστήριο με τους καλλιτέχνες Έλενα Αδάμου και Benjamin Nid, που

θα καταλήξει σε μια πολυμεσική εγκατάσταση εμπνευσμένη από τη συλλογική μνήμη του ποταμού.

• 20 Σεπτεμβρίου – Δημόσιο Φεστιβάλ “Water Dreams”

Γραμμικό Πάρκο Πεδιαίου, Λευκωσία

Η ημέρα κορυφώνεται με μια δημόσια γιορτή που μεταμορφώνει την κοίτη του ποταμού σε χώρο τέχνης, μνήμης και οικολογίας, με εγκαταστάσεις, παραστάσεις, ταινίες και διαδραστικές δράσεις για όλους.

Αναλυτικό Πρόγραμμα Δημόσιου Φεστιβάλ

Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2025

12:30 – 13:00

Τελετή Έναρξης

Καλωσόρισμα, παρουσίαση του ημερήσιου προγράμματος και των θεματικών.

13:30 – 16:00

Δημιουργικό Εργαστήριο (1η Συνεδρία)

Διαδραστικές συνεδρίες ανοιχτές σε όλες τις ηλικίες, που συνδυάζουν τέχνη και οικολογία μέσω συλλογικής δημιουργίας: θέατρο, εικαστικά, μουσική και ψηφιακές τέχνες.

Με τη συμμετοχή Γάλλων και Κυπρίων καλλιτεχνών και των εθελοντών της Yeu Cyprus.

14:00 – 16:00

Δημιουργικό Εργαστήριο (2η Συνεδρία)

Βιωματική δράση για όλες τις ηλικίες, που εξερευνά τα καλλιτεχνικά και οικολογικά θέματα της ημέρας μέσα από συλλογική δημιουργία.

16:00 – 18:00

Απογευματινό DJ Set

Ατμοσφαιρικοί και πειραματικοί ήχοι, ιδανικοί για τη μετάβαση από το απόγευμα στο σούρουπο σε υπαίθριο περιβάλλον.

17:30 – 20:30

Συμμετοχική Εγκατάσταση – “Reviving the River”

Δημιουργία των Julie Michael & Στέλιου Αντωνίου (έργο EUnity20).

18:00 – 1 8:30

Κεντρική Ομιλία

Εμπνευσμένη παρέμβαση από προσκεκλημένο ομιλητή για τέχνη, οικολογία και συμμετοχή της κοινότητας.

18:30 – 19:00

Forum Ιδεών

Συζήτηση ανοιχτή σε καλλιτέχνες, διανοητές και κοινό, με ανταλλαγή ιδεών γύρω από τις θεματικές της ημέρας.

19:00 – 20:00

Προβολή Ταινίας – Water in Cyprus: Memories of Bygone Times

Σκηνοθεσία & παραγωγή: Πασχάλης Παπαπέτρου.

Πρωτοβουλία του Γραφείου Επιτρόπου Περιβάλλοντος, που εξετάζει το ρόλο του νερού στην ιστορία και την ταυτότητα της Κύπρου.

20:00 – 20:30

Sunset DJ Set

Ζωντανό μουσικό πρόγραμμα που συνοδεύει τη δύση του ηλίου και προετοιμάζει το κοινό για τη βραδινή εμπειρία.

20:30 – 01:00

Έναρξη Διαδραστικών Εγκαταστάσεων

Η νύχτα ζωντανεύει με φως, ήχο και κίνηση μέσα από μια σειρά εμβυθιστικών και συμμετοχικών εγκαταστάσεων, που προσκαλούν το κοινό να περιπλανηθεί και να συμμετάσχει ενεργά σε μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία.

Με την υποστήριξη:

Δήμος Λευκωσίας, Δήμος Στροβόλου, TotalEnergies, Υπουργείο Παιδείας, Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, δημόσια σχολεία, καθώς και πολλοί τοπικοί και διεθνείς καλλιτέχνες.

Μια συνάντηση στο σταυροδρόμι της τέχνης, της οικολογίας και της συλλογικής δράσης.

Ελάτε να ονειρευτούμε έναν ποταμό που θα κυλά ξανά.