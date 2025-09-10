Ανησυχούν για οικονομία και Κυπριακό οι Τ/κ - Τι δείχνει έρευνα

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ως σημαντικότερα προβλήματα αναδείχθηκαν οι οικονομικές δυσκολίες, το Κυπριακό, οι ελλείψεις στις υποδομές (κυρίως στο ηλεκτρικό ρεύμα) και το σύστημα υγείας.

Η «δικαιοσύνη», σύμφωνα με δημοσκόπηση του «κέντρου μελετών μετανάστευσης, ταυτότητας και δικαιωμάτων (CMIRS)», είναι ο «θεσμός» στον οποίο έχουν περισσότερη εμπιστοσύνη οι Τ/κ, ενώ στις συντεχνίες έχουν τη λιγότερη. Την ίδια ώρα, η οικονομία παραμένει το κυρίαρχο πρόβλημα για τους πολίτες, με το Κυπριακό να επανέρχεται στη δεύτερη θέση των ανησυχιών τους.

Η έρευνα, που διενεργήθηκε τον Αύγουστο του 2025 σε δείγμα 500 ατόμων, καταγράφει μια γενικευμένη απαισιοδοξία, καθώς το 84,4% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι τα πράγματα στα κατεχόμενα οδεύουν προς τη λάθος κατεύθυνση. Τα αποτελέσματα της δημοσίευσε ο ηλεκτρονικός τουρκοκυπριακός Τύπος την Τετάρτη.

Στον τομέα της εμπιστοσύνης προς τους «θεσμούς», την υψηλότερη βαθμολογία συγκεντρώνουν η «δικαιοσύνη», η «αστυνομία» και ο «επίτροπος διοικήσεως» (ombudsman). Αντίθετα, στον αντίποδα βρίσκονται οι τ/κ συντεχνίες, η «κυβέρνηση», τα κόμματα, η «βουλή» και ο «πρόεδρος».

Το 75,6% αισθάνεται πως δεν έχει λόγο στις αποφάσεις που λαμβάνονται. Παράλληλα, συντριπτικά ποσοστά των συμμετεχόντων θεωρούν ότι είναι διαδεδομένα η αδικία (82,6%), η ευνοιοκρατία (83,6%), η διαφθορά (73,2%) και η δωροδοκία (69,8%).

Πηγή: ΚΥΠΕ

