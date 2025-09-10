Ανησυχούν για οικονομία και Κυπριακό οι Τ/κ - Τι δείχνει έρευνα

Η «δικαιοσύνη», σύμφωνα με δημοσκόπηση του «κέντρου μελετών μετανάστευσης, ταυτότητας και δικαιωμάτων (CMIRS)», είναι ο «θεσμός» στον οποίο έχουν περισσότερη εμπιστοσύνη οι Τ/κ, ενώ στις συντεχνίες έχουν τη λιγότερη. Την ίδια ώρα, η οικονομία παραμένει το κυρίαρχο πρόβλημα για τους πολίτες, με το Κυπριακό να επανέρχεται στη δεύτερη θέση των ανησυχιών τους.

Η έρευνα, που διενεργήθηκε τον Αύγουστο του 2025 σε δείγμα 500 ατόμων, καταγράφει μια γενικευμένη απαισιοδοξία, καθώς το 84,4% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι τα πράγματα στα κατεχόμενα οδεύουν προς τη λάθος κατεύθυνση. Τα αποτελέσματα της δημοσίευσε ο ηλεκτρονικός τουρκοκυπριακός Τύπος την Τετάρτη.

Ως σημαντικότερα προβλήματα αναδείχθηκαν οι οικονομικές δυσκολίες, το Κυπριακό, οι ελλείψεις στις υποδομές (κυρίως στο ηλεκτρικό ρεύμα) και το σύστημα υγείας.

Στον τομέα της εμπιστοσύνης προς τους «θεσμούς», την υψηλότερη βαθμολογία συγκεντρώνουν η «δικαιοσύνη», η «αστυνομία» και ο «επίτροπος διοικήσεως» (ombudsman). Αντίθετα, στον αντίποδα βρίσκονται οι τ/κ συντεχνίες, η «κυβέρνηση», τα κόμματα, η «βουλή» και ο «πρόεδρος».

Το 75,6% αισθάνεται πως δεν έχει λόγο στις αποφάσεις που λαμβάνονται. Παράλληλα, συντριπτικά ποσοστά των συμμετεχόντων θεωρούν ότι είναι διαδεδομένα η αδικία (82,6%), η ευνοιοκρατία (83,6%), η διαφθορά (73,2%) και η δωροδοκία (69,8%).

Πηγή: ΚΥΠΕ