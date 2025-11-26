5η Επιστημονική Ημερίδα της Μονάδας Ουρολογικού Καρκίνου του Ογκολογικού Τρ. Κύπρου για τον καρκίνο του προστάτη αδένα

Ως σημαντικός θεσμός στον τομέα της ουρο-ογκολογίας στην Κύπρο αναδεικνύεται η Επιστημονική Ημερίδα για τον Καρκίνο του Προστάτη, η οποία διοργανώθηκε για πέμπτη συνεχή χρονιά από τη Μονάδα Ουρολογικού Καρκίνου του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου, σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η Ημερίδα, η οποία τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, της Ογκολογικής Εταιρείας Κύπρου και της Κυπριακής Ουρολογικής Εταιρείας, και πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025, συγκέντρωσε σημαντικό αριθμό ιατρών και επαγγελματιών υγείας από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τον καθιερωμένο θεσμικό της χαρακτήρα στα ουρο-ογκολογικά δρώμενα της Κύπρου.

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Επιτρόπων του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου, κ. Χρίστος Μ. Τριανταφυλλίδης, ανέδειξε το «ορόσημο πέντε χρόνων γόνιμης συνεργασίας, επιστημονικού διαλόγου και ανταλλαγής γνώσεων», υπογραμμίζοντας ότι έχει καθιερωθεί ως θεσμός που «προάγει την ενημέρωση, την εκπαίδευση και τη διεπιστημονική προσέγγιση στη φροντίδα του ασθενούς με καρκίνο του προστάτη». «Η πρόοδος στην ιατρική» τόνισε, «είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας, ανοιχτού διαλόγου και κοινής δέσμευσης για το υπέρτατο αγαθό, την υγεία και τη ζωή του ανθρώπου». Κατά τον χαιρετισμό του, ο κ. Τριανταφυλλίδης αναφέρθηκε επίσης στο νέο Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου Λάρνακας-Αμμοχώστου, ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της πρόσβασης των ασθενών σε εξειδικευμένες υπηρεσίες φροντίδας κοντά στον τόπο διαμονής τους.

Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης η Δρ. Αναστασία Κωνσταντινίδου, Πρόεδρος της Ογκολογικής Εταιρείας Κύπρου, ο Δρ. Κωνσταντίνος Ηλιάδης, Πρόεδρος της Κυπριακής Ουρολογικής Εταιρείας, η Δρ. Ελισάβετ Κωνσταντίνου, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, καθώς και ο Δρ. Γεώργιος Χατζηγεωργίου, Καθηγητής Νευρολογίας και Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Κοινή θέση όλων αποτέλεσε η σημασία της συνεχούς εκπαίδευσης και συνεργασίας των επιστημονικών φορέων, καθώς και η αναγνώριση της σταθερής συμβολής του Ογκολογικού Κέντρου στη διαρκή εξέλιξη της ογκολογικής πρακτικής στην Κύπρο.

Το επιστημονικό πρόγραμμα της ημερίδας περιλάμβανε εισηγήσεις διακεκριμένων επιστημόνων γύρω από τις εξελίξεις στη διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου του προστάτη. Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με διευρυμένο ογκολογικό συμβούλιο (MDT) και παρουσίαση κλινικών περιστατικών, αναδεικνύοντας τη σημασία της διεπιστημονικής συνεργασίας στην επιλογή των βέλτιστων θεραπευτικών στρατηγικών.

Τη διοργάνωση και τον συντονισμό ανέλαβαν ο Δρ. Δημήτριος Βόμβας, Διευθυντής του Τμήματος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας & Πυρηνικής Ιατρικής του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου και Αντιπρόεδρος της Ογκολογικής Εταιρείας Κύπρου, σε συνεργασία με τον Καθηγητή Σταύρο Γκράβα, Καθηγητή Ουρολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου και Γενικό Γραμματέα της Διεθνούς Εταιρείας Ουρολογίας.

Η 5η Επιστημονική Ημερίδα εντάσσεται στις στρατηγικές προτεραιότητες του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου για συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση της ιατρικής κοινότητας, συμβάλλοντας στην προώθηση της γνώσης και της καινοτομίας στην ογκολογική φροντίδα.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη των χορηγών Novartis, Novagem και Βαρνάβα Χατζήπαναγή Λτδ.