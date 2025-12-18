Αύξηση στις μέσες ωριαίες απολαβές των υπαλλήλων το 2022

Οι μέσες ωριαίες απολαβές των πλήρως απασχολούμενων υπαλλήλων ανήλθαν στα €12,23 σημειώνοντας αύξηση 13,4% σε σχέση με τις αντίστοιχες απολαβές του 2018, που ήταν €10,78, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας Απολαβών για το έτος 2022 της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου.

Τα αντίστοιχα ποσά για προηγούμενα έτη ήταν €10,46 κατά το 2014 και €11,32 κατά το 2010.

Οι μέσες ωριαίες απολαβές των πλήρως απασχολούμενων ανδρών υπολογίζονται στα €12,84 και των γυναικών στα €11,52, με το χάσμα αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων να ανέρχεται στο 10,2%. Σε σύγκριση με το 2018, τα ποσοστά αύξησης στις μέσες ωριαίες απολαβές πλήρως απασχολούμενων ανδρών και γυναικών ήταν 13,3% και 13,5% αντίστοιχα, ενώ το αντίστοιχο χάσμα αμοιβών κατά το 2018 ήταν στο 10,4%.

Οι διάμεσες ωριαίες απολαβές των πλήρως απασχολούμενων υπαλλήλων, οι οποίες αποτυπώνουν πιο αντιπροσωπευτικά την κατανομή των απολαβών σε σχέση με τις μέσες, διαμορφώθηκαν κατά το 2022 στα €8,98 (άνδρες €9,47, γυναίκες €8,42), καταγράφοντας αύξηση 9,8% σε σύγκριση με το 2018 (άνδρες 9,9%, γυναίκες 9,9%).

Κατά Επαγγελματική Κατηγορία

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, κατά το 2022 η επαγγελματική κατηγορία με τις υψηλότερες συνολικές μέσες ωριαίες απολαβές για πλήρως απασχολούμενους υπαλλήλους ήταν η κατηγορία «Ανώτερα Διευθυντικά και Διοικητικά Στελέχη» με €31,08 και ακολούθως η κατηγορία «Προσοντούχοι και Άλλοι Ειδικοί» με €17,71. Οι αντίστοιχες διάμεσες απολαβές για τις κατηγορίες αυτές ήταν €26,72 και €14,61 αντίστοιχα.

Oι επαγγελματικές κατηγορίες όπου παρουσιάστηκαν οι χαμηλότερες ωριαίες απολαβές ήταν οι «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρωνάκτες και Μικρο-Επαγγελματίες» με μέσες απολαβές €7,07 και διάμεσες €6,35, οι «Απασχολούμενοι στην Παροχή Υπηρεσιών και στις Πωλήσεις» με μέσες απολαβές €7,71 και διάμεσες €6,78, καθώς και οι «Ειδικευμένοι Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι, Δασοκόμοι και Αλιείς» (κατηγορία με μικρό αριθμό απασχολουμένων για τη συγκεκριμένη έρευνα) με μέσες απολαβές €6,48 και διάμεσες €7,18.

Κατά Οικονομική Δραστηριότητα

Ο Τομέας Οικονομικής Δραστηριότητας με τις υψηλότερες συνολικές ωριαίες απολαβές για πλήρως απασχολούμενους υπάλληλους ήταν ο τομέας «Εκπαίδευση» με μέσες απολαβές €20,44 και διάμεσες €20,35. Ακολούθησαν οι τομείς «Ενημέρωση και Επικοινωνία» με μέσες απολαβές €19,26 και διάμεσες €15,98 και «Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες» με μέσες απολαβές €18,62 και διάμεσες €15,74 ανά ώρα.

Οι χαμηλότερες ωριαίες απολαβές παρουσιάστηκαν στον τομέα «Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης» με μέσες απολαβές €7,68 και διάμεσες απολαβές €6,70 ανά ώρα.

Κατά Υπηκοότητα

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας (διάμεσες ωριαίες απολαβές), το 50% των πλήρως απασχολούμενων υπαλλήλων με Κυπριακή υπηκοότητα έλαβαν ωριαίες απολαβές λιγότερες των €9,65, οι υπάλληλοι με υπηκοότητα χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκτός Κύπρου) έλαβαν απολαβές λιγότερες από €7,15, ενώ οι υπάλληλοι με υπηκοότητα χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αμείβονταν με λιγότερο από €7,06 την ώρα.

Κατά μέσο όρο, οι υπάλληλοι με Κυπριακή Υπηκοότητα έλαβαν €12,66 ανά ώρα, στα ίδια περίπου επίπεδα με υπαλλήλους που είχαν υπηκοότητα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) με €12,61 ανά ώρα, ενώ υπάλληλοι με υπηκοότητα χωρών της ΕΕ έλαβαν κατά μέσο όρο €9,80 ανά ώρα.

Στην πιο ψηλά αμειβόμενη επαγγελματική κατηγορία «Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη», οι υπάλληλοι με υπηκοότητα χωρών εκτός ΕΕ έλαβαν τις υψηλότερες μέσες ωριαίες απολαβές (€40,74) με υπαλλήλους από χώρες τις ΕΕ να λαμβάνουν κατά μέσο όρο €34,58 ανά ώρα και τέλος υπαλλήλους με Κυπριακή υπηκοότητα να λαμβάνουν κατά μέσο όρο €29,19 ανά ώρα.

Το μεγαλύτερο ποσοστό υπαλλήλων που έλαβαν απολαβές λιγότερες από €5,00 ανά ώρα παρατηρήθηκε στην κατηγορία υπαλλήλων με υπηκοότητα χωρών εκτός ΕΕ (14,4%). Στην ίδια κατηγορία παρατηρήθηκε και το ψηλότερο ποσοστό υπαλλήλων που έλαβαν ωριαίες απολαβές που ανέρχονταν σε €25,00 και άνω (13,7%).

Πηγή: ΚΥΠΕ