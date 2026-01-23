Το Σανατόριο Κυπερούντας και η φυματίωση στο ΧΡΟΝΙΚΟ. Την Κυριακή 25/01 μαζί με τον ΠΟΛΙΤΗ

Κάθε λαός πορεύεται στο μέλλον κουβαλώντας την Ιστορία του. Είναι ο καθρέφτης της ταυτότητάς του, η πυξίδα που δείχνει τον δρόμο μέσα στο παρόν. Γι’ αυτό και η εφημερίδα «ΠΟΛΙΤΗΣ» επανέκδωσε σε μηνιαία βάση το «Χρονικό», το περιοδικό που αποτέλεσε σημείο αναφοράς για όσους αναζητούσαν την αλήθεια και το βάθος πίσω από τα γεγονότα.

Ανανεωμένο, με μια πιο σύγχρονη ματιά, πλούσιο φωτογραφικό αρχειακό υλικό και θεματολογία για την Ιστορία του τόπου μας. Σε κάθε τεύχος ένα μεγάλο πλούσιο σε ύλη θέμα, χρονολόγιο για τα σημαντικότερα γεγονότα του μήνα και ένα δεύτερο θέμα σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου.

ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 25/01

Μια ασθένεια που σκόρπισε φόβο και μια κοινωνία που δοκιμάστηκε. Άνθρωποι που εγκαταλείφθηκαν και άνθρωποι που τόλμησαν. Σε μια εποχή που η φυματίωση αποτελούσε καθημερινή απειλή για ζωές και οικογένειες, το Σανατόριο της Κυπερούντας δεν ήταν απλώς ένας χώρος νοσηλείας, αλλά ένα καταφύγιο ελπίδας. Το ΧΡΟΝΙΚΟ φωτίζει τον ρόλο του Σανατορίου στην αντιμετώπιση μιας από τις πιο σκληρές ασθένειες του 20ού αιώνα. Με μαρτυρίες, ιστορικά στοιχεία και σπάνιο αρχειακό υλικό, ξετυλίγεται η ανθρώπινη διάσταση της ασθένειας, της επιστήμης και της αντοχής.

ΧΡΟΝΙΚΟ: Γιατί κάθε λαός πρέπει να ξέρει την Ιστορία του.