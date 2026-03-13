Αύξηση 14% στις άδειες οικοδομής το εντεκάμηνο 2025

Αύξηση 14% στον αριθμό αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν το εντεκάμηνο του 2025, δείχνουν στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η Στατιστική Υπηρεσία.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025, εκδόθηκαν 7.340 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 6.442 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση 13,9%. Η συνολική αξία των αδειών αυτών αυξήθηκε κατά 31,8% και το συνολικό εμβαδόν κατά 35,3%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε αύξηση της τάξης του 36,1%.

Νοέμβριος 2025

Όσον αφορά τον Νοέμβριο του 2025, ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν ανήλθε στις 850. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €382,9 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 333,4 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται ν’ ανεγερθούν 1.631 οικιστικές μονάδες.

Σημειώνεται ότι από την 1η Ιουλίου 2024, η αρμοδιότητα έκδοσης αδειών οικοδομής μεταφέρθηκε από τους δήμους και τις επαρχιακές διοικήσεις στους νεοσύστατους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) και οι διαδικασίες αδειοδότησης διενεργούνται μέσω του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος «Ιππόδαμος».