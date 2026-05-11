Υπεύθυνα μπροστά, με σοβαρότητα

Του Νίκου Γεωργίου*

Οι επικείμενες βουλευτικές εκλογές διεξάγονται σε μια περίοδο έντονων πολιτικών και κοινωνικών ανακατατάξεων. Νέα δεδομένα, νέοι συσχετισμοί και μια διάχυτη αίσθηση αμφισβήτησης προς το πολιτικό σύστημα συνθέτουν ένα περιβάλλον που απαιτεί σοβαρότητα, υπευθυνότητα και καθαρές επιλογές.

Το δίλημμα που τίθεται ενώπιον των πολιτών είναι πλέον ξεκάθαρο: θα προχωρήσουμε υπεύθυνα μπροστά ή θα επιστρέψουμε πίσω, σε πολιτικές που δοκιμάστηκαν και απέτυχαν; Το αποτέλεσμα των εκλογών θα καθορίσει εάν η χώρα θα συνεχίσει στον δρόμο της σταθερότητας και της ανάπτυξης ή αν θα διολισθήσει σε πειραματισμούς που εγκυμονούν κινδύνους για την οικονομία, την κοινωνική συνοχή και τη δημοκρατική λειτουργία.

Το διακύβευμα δεν είναι θεωρητικό. Είναι απολύτως συγκεκριμένο και αγγίζει την καθημερινότητα των πολιτών: την οικογένεια, τις θέσεις εργασίας, την προοπτική των νέων, τις επενδύσεις, τη στήριξη των ευάλωτων ομάδων, τον προσφυγικό κόσμο και τους αγρότες μας.

Η απαξίωση και η οργή των πολιτών δεν μπορεί να αγνοηθεί ούτε να υποτιμηθεί. Αντίθετα, οφείλουμε να την προσεγγίσουμε με ταπεινότητα και αυτοκριτική. Επιβάλλεται να ακούσουμε την κοινωνία και να επαναφέρουμε την εμπιστοσύνη και την πολιτική στην ουσία της: στις λύσεις, στις προτάσεις, στην ευθύνη.

Τα τελευταία πέντε χρόνια προσπάθησα να υπηρετήσω αυτή την αντίληψη της πολιτικής. Με αφοσίωση, ρεαλισμό και καθαρό λόγο, εργάστηκα για την προώθηση συγκεκριμένων λύσεων που απαντούν σε πραγματικά προβλήματα: για την προστασία των πολιτών, για τον προσφυγικό κόσμο και τους αγρότες, τη διαφάνεια, την ενίσχυση της ασφάλειας και της δικαιοσύνης. Με το ίδιο αίσθημα ευθύνης συνεχίζω, γιατί πιστεύω ότι η πολιτική δεν είναι θέαμα, αλλά καθήκον.

Σε μια εποχή όπου ο λαϊκισμός και η τοξικότητα επιχειρούν να κυριαρχήσουν, η δική μας απάντηση πρέπει να είναι η νηφαλιότητα, η σοβαρότητα και η προσήλωση σε αρχές. Να αντιταχθούμε στην ισοπέδωση και να υπερασπιστούμε την πολιτική με περιεχόμενο και ουσία.

Η μάχη που δίνουμε δεν είναι προσωπική. Είναι συλλογική. Αφορά το μέλλον της πατρίδας μας, την προοπτική των παιδιών μας, την ελπίδα για μια καλύτερη κοινωνία. Αφορά την Αμμόχωστο, τη ζωντανή μαρτυρία της τραγικότητας της κατοχής και της διαίρεσης, το σύμβολο που μας υπενθυμίζει το χρέος μας να αγωνιζόμαστε με πατριωτισμό και ρεαλισμό για μια βιώσιμη λύση του Κυπριακού.

Στις εκλογές αυτές, καλούμαστε να αποφασίσουμε με καθαρό βλέμμα. Να επιλέξουμε τη σταθερότητα απέναντι στην αβεβαιότητα. Την υπευθυνότητα απέναντι στον λαϊκισμό και το show. Αυτό είναι το πραγματικό διακύβευμα. Ο θυμός ουδέποτε υπήρξε καλός σύμβουλος και η εκτόνωση συναισθημάτων συνήθως δεν οδηγεί σε καλύτερες μέρες.

*Βουλευτής ΔΗΣΥ Αμμοχώστου