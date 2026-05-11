Με 77χρονο ελλείποντα συνδέουν το καμένο όχημα μέσα στο οποίο βρέθηκε απανθρακωμένη σορός στο Λιοπέτρι

Αύριο θα διενεργηθεί νενομισμένη νεκροτομή στις ΒΒ Ακρωτηρίου, όπου θα ληφθεί υλικό DNA για ταυτοποίηση της σορού και για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου

Με 77χρονο άνδρα από τη Ξυλοφάγου, ο οποίος απουσιάζει από την οικία του το απόγευμα της Κυριακής (10/5), συνδέεται το καμένο αυτοκίνητο στο Λιοπέτρι, μέσα στο οποίο εντοπίστηκε απανθρακωμένη σορός το πρωί της Δευτέρας, σύμφωνα με ενημέρωση από της Βρετανικές Βάσεις.

Αύριο, συνεχίζει η ανακοίνωση, θα διενεργηθεί νενομισμένη νεκροτομή στις ΒΒ Ακρωτηρίου, όπου θα ληφθεί υλικό DNA για ταυτοποίηση της σορού και για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Η πληροφορία για εντοπισμό πτώματος εντός φλεγόμενου οχήματος στην περιοχή λήφθηκε στις 9:00 το πρωί και ακολούθως η σκηνή αποκλείστηκε από μέλη της αστυνομίας των ΒΒ Δεκέλειας.

Στο σημείο μετέβησαν και μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για εξετάσεις και διαχείριση της σκηνής, καθώς επίσης και μέλη της Ηλεκτρομηχανολογικης Υπηρεσίας, σε μια προσπάθεια να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς.

Η Αστυνομία διερευνά όλα τα ενδεχόμενα ούτως ώστε να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε την ζωή του το άτομο που εντοπίστηκε εντός του οχήματος απανθρακωμένο.

 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

