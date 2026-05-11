Γαλλία: Δύο νεκροί και τρεις τραυματίες από πυροβολισμούς στη Νίκαια

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις ακόμη τραυματίστηκαν σοβαρά σε ένοπλο επεισόδιο που σημειώθηκε τη Δευτέρα (11/5) στη συνοικία Μουλέν της Νίκαιας, στη Γαλλία.

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, δύο άτομα που επέβαιναν σε αυτοκίνητο άνοιξαν πυρ χωρίς διάκριση στην κεντρική πλατεία της περιοχής και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή, εγκαταλείποντας το σημείο.

Deux morts et trois blessés en plein après-midi dans le quartier des Moulins à Nice.https://t.co/Mxk9Z1Y6Ly pic.twitter.com/ASjkqRt0Xy — France 3 Côte d'Azur (@F3cotedazur) May 11, 2026

Το περιστατικό προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων, ενώ για προληπτικούς λόγους ασφαλείας τα σχολεία της περιοχής τέθηκαν προσωρινά σε καθεστώς lockdown.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο δήμαρχος της Νίκαιας, Éric Ciotti, που βρέθηκε στο σημείο, χαρακτήρισε το συμβάν ως «μία ακόμη σοκαριστική ανταλλαγή πυροβολισμών» στην πόλη.

Τα γαλλικά μέσα αναφέρουν πως πρόκειται για το τρίτο περιστατικό με πυροβολισμούς μέσα σε διάστημα τεσσάρων ημερών στη Νίκαια.

