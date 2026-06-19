Κύπρος σήμερα και τα χρόνια που έρχονται

Η Κύπρος βρίσκεται σήμερα σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι της ιστορίας της. Πενήντα και πλέον χρόνια μετά την τραγωδία του 1974, ως κράτος και ως κοινωνία έχουμε καταφέρει να επιβιώσουμε, να προοδεύσουμε και να κατακτήσουμε σημαντικά επιτεύγματα. Η ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η υιοθέτηση του ευρώ, η οικονομική μας ανάπτυξη και η ενίσχυση της διεθνούς μας παρουσίας αποτελούν σταθμούς μιας πορείας που δικαιώνει τις θυσίες και τους αγώνες του λαού μας.

Την ίδια στιγμή, όμως, δεν έχουμε την πολυτέλεια της αδράνειας. Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει με πρωτόγνωρη ταχύτητα. Νέες γεωπολιτικές ισορροπίες διαμορφώνονται, η τεχνολογία μετασχηματίζει την καθημερινότητα, οι κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις πολλαπλασιάζονται. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Κύπρος καλείται να σχεδιάσει το μέλλον της με όραμα, τόλμη και αυτοπεποίθηση.

Πρώτη και κορυφαία προτεραιότητα παραμένει η επίλυση του Κυπριακού. Η διατήρηση του σημερινού αδιεξόδου δεν μπορεί να αποτελεί στρατηγική επιλογή. Η επανένωση της πατρίδας μας, μέσα από μια βιώσιμη και λειτουργική λύση, συμβατή με τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραμένει ο μεγάλος εθνικός μας στόχος. Η Κύπρος του μέλλοντος πρέπει να είναι μια χώρα ειρηνική, ασφαλής και απαλλαγμένη από κατοχικά στρατεύματα και αναχρονιστικά συστήματα εγγυήσεων.

Παράλληλα, η οικονομία μας οφείλει να προσαρμοστεί στα δεδομένα της νέας εποχής. Η καινοτομία, η ψηφιακή μετάβαση, η πράσινη ανάπτυξη, η τεχνητή νοημοσύνη και η έρευνα δεν είναι πλέον επιλογές· είναι αναγκαιότητες. Η Κύπρος πρέπει να επενδύσει στη γνώση και στο ανθρώπινο δυναμικό της, δημιουργώντας συνθήκες που θα επιτρέψουν στους νέους ανθρώπους να ονειρεύονται και να δημιουργούν στον τόπο τους.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά και η θέση της χώρας μας στον ευρύτερο γεωπολιτικό χάρτη. Η Ανατολική Μεσόγειος εξελίσσεται σε περιοχή στρατηγικού ενδιαφέροντος. Η Κύπρος, ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί και πρέπει να λειτουργήσει ως γέφυρα συνεργασίας μεταξύ Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και ευρύτερης περιοχής. Οι σχέσεις μας με την Ελλάδα, τη Γαλλία, το Ισραήλ, την Αίγυπτο και άλλους στρατηγικούς εταίρους ενισχύουν την ασφάλεια και τη διεθνή μας επιρροή.

Ταυτόχρονα, οφείλουμε να δώσουμε έμφαση στα ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών: τη στέγαση των νέων ζευγαριών, το κόστος ζωής, την ποιότητα της δημόσιας υγείας, την αναβάθμιση της παιδείας, τη στήριξη της οικογένειας και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Η ανάπτυξη αποκτά πραγματικό νόημα μόνο όταν μεταφράζεται σε καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους.

Τα χρόνια που έρχονται θα δοκιμάσουν τις αντοχές αλλά και τις δυνατότητές μας. Θα απαιτήσουν σοβαρότητα, συνεννόηση και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Πάνω από όλα, θα απαιτήσουν πίστη στις δυνάμεις του τόπου μας.

Η Κύπρος έχει αποδείξει πολλές φορές ότι μπορεί να ξεπερνά δυσκολίες και να μετατρέπει τις προκλήσεις σε ευκαιρίες. Διαθέτει μορφωμένους ανθρώπους, ισχυρούς θεσμούς, στρατηγική θέση και ευρωπαϊκή ταυτότητα. Διαθέτει όλα τα εφόδια για να πρωταγωνιστήσει στην περιοχή και να προσφέρει στις επόμενες γενιές ένα μέλλον καλύτερο από το παρόν.

Η Κύπρος σήμερα είναι μια χώρα που έχει κάθε λόγο να αισιοδοξεί. Και η Κύπρος των επόμενων χρόνων μπορεί να γίνει μια χώρα ακόμη πιο ισχυρή, πιο σύγχρονη, πιο ασφαλής και πιο δίκαιη. Αρκεί να πορευθούμε με ενότητα, αυτοπεποίθηση και ξεκάθαρο προσανατολισμό προς το μέλλον. Γιατί οι μεγάλες προκλήσεις δεν είναι μόνο εμπόδια· είναι και οι μεγάλες ευκαιρίες που διαμορφώνουν την ιστορία των λαών.