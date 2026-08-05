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Κλείδωσαν οι 4 «μνηστήρες» για την προεδρία της ΕΔΕΚ - Περνούν από καταστατικό έλεγχο οι υποψηφιότητες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ποιοι μπαίνουν στην κούρσα για την ηγεσία – Οι υποψηφιότητες θα εξεταστούν βάσει του Καταστατικού

Τέσσερις υποψηφιότητες υποβλήθηκαν για τη θέση του Προέδρου της ΕΔΕΚ, με τη λήξη της προθεσμίας που είχε καθορίσει η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος.

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Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΔΕΚ, η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων έληξε στις 12:00 την Τετάρτη, όπως προβλεπόταν από σχετική απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής.

Υποψηφιότητες υπέβαλαν οι Κυριάκος Μαυρονικόλας, Μάριος Χαννίδης, Σοφία Χριστοδούλου Μακρή και Γιώργος Κουττούκης.

Όπως αναφέρεται, οι υποψηφιότητες θα εξεταστούν σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 34 του Καταστατικού της ΕΔΕΚ.

Εξάλλου, σε γραπτή δήλωσή του με αφορμή την υποβολή της υποψηφιότητάς του, ο Γιώργος Κουττούκης αναφέρει ότι διεκδικεί την προεδρία της ΕΔΕΚ με στόχο την οικονομική και οργανωτική ανασυγκρότηση του κόμματος κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι το καταστατικό και εκλογικό συνέδριο του Δεκεμβρίου.

Όπως σημειώνει, οι βασικές προτεραιότητές του περιλαμβάνουν την οικονομική εξυγίανση, τη διενέργεια ανεξάρτητου οικονομικού ελέγχου για την περίοδο 2010-2026, την εξυγίανση του μητρώου μελών, την οργανωτική αναδιάρθρωση του κόμματος και την ενίσχυση της εσωκομματικής ενότητας.

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

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