Όχι στην πολιτική νομιμοποίηση της αποστασίας

Η ζημιά που προκλήθηκε το ’23 όταν εισήχθησαν τα καινά δαιμόνια να υφαρπάζονται σε κλίμακα στελέχη και ψηφοφόροι από άλλα κόμματα, με υποσχέσεις θέσεων και αξιωμάτων δεν πλήγωσε μόνον τον ΔΗΣΥ, αλλά η συνέχιση αυτής της ανέντιμης «μεθόδου» φθείρει συνειδήσεις, αγνοεί κάθε έννοια πολιτικής ηθικής και εισάγει τον πολιτικό αμοραλισμό. Οι πρακτικές που διέσπασαν τον ΔΗΣΥ δυνητικά απειλούν οποιοδήποτε κόμμα που αγωνίζεται για δεκαετίες να εδραιώσει αρχές και να αναπτύξει κουλτούρα και διαλύεται λόγω ευτελών φιλοδοξιών. Το χειρότερο για τον τόπο είναι ότι με την ανοχή της κοινωνίας έγινε κανονικοποίηση και ακόμη ηθική νομιμοποίηση της αποστασίας, της μεταπήδησης από έναν πολιτικό χώρο σε άλλο για ιδιοτελείς σκοπούς. Οι διακηρύξεις των πολιτικών περί αρχών και αξιών και περί συνέπειας λόγων και έργων αποδεικνύονται κενός λόγος, κούφια λόγια, και επιδεινώνουν τη γνώμη που έχουν οι πολίτες για τους πολιτικούς και την πολιτική και τους απομακρύνουν από την ενασχόληση με τα κοινά.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων που λαμβάνουν χώρα οι αναταράξεις στο κόμμα της Δεξιάς και γίνονταν ο «αγώνας» για το ποιος θα κερδίσει το χρίσμα, η μάχη δεν έγινε με προτάσεις πολιτικής αλλά στη βάση υπόγειων διασυνδέσεων και εξαρτήσεων από ισχυρούς εξωκομματικούς παράγοντες. Δεν έγιναν σαφείς τοποθετήσεις εκάστου διεκδικητή στα βασικά κεφάλαια της πολιτικής, και ιδιαίτερα στο Κυπριακό, το οποίο αφήνουν στον λήθαργο. Ο μέσος πολίτης δεν αντελήφθη ποιες είναι οι απόψεις του κάθε υποψηφίου και τι ακριβώς προτίθεται να πράξει όταν θα κυβερνήσει. Απαιτείται επαναπροσδιορισμός πολιτικής στη γραμμή που Γλαύκου Κληρίδη, που θεωρητικά όλοι υιοθετούν.

Στην προσπάθεια να επανέλθει το κόμμα στην ομαλότητα επιβάλλεται να χρησιμοποιηθούν όλα τα στελέχη, ανεξάρτητα του ποιον υποψήφιο στήριξαν για το χρίσμα. Το κόμμα διαθέτει πολύ αξιόλογες προσωπικότητες, που μπορούν να σταθούν απέναντι στην πολιτική της στασιμότητας που βαδίζει η κυβέρνηση του ΝΧρ. Είναι σημαντικό ότι αναμένεται από όλα τα στελέχη να ακολουθούν και να εκφράζουν κοινή γραμμή. Το φαινόμενο να παρουσιάζονται στελέχη που να δηλώνουν δημόσια τη στήριξή τους σε συγκεκριμένο υποψήφιο, όπως συνέβη σε τηλεοπτικό πάνελ, δεν συμβάλλει με κανένα τρόπο στην ενότητα. Αντιθέτως, επιτείνει τον διχασμό. Το ίδιο ισχύει και για δηλώσεις που αφήνουν υπονοούμενα για μετεκλογική συνεργασία με ακροδεξιές αντιομοσπονδιακές δυνάμεις.

Ένα ζήτημα για το οποίο κατηγορείται ο ΔΗΣΥ, είναι ότι συμπλέει με την κυβέρνηση σε πλείστα θέματα και ως εκ τούτου δεν δικαιολογεί την πολιτική του παρουσία. Και όμως, οι διαφορές τους είναι τεράστιες αφού, όπως διατείνεται, υποστηρίζει τις αρχές του πολιτικού ρεαλισμού. Σε επίπεδο ρητορικής δεν έχουν διαφορές, αφού σε αυτό ο ΠτΔ είναι άπιαστος αλλά στην πράξη ουσιαστικά δεν κάνει τίποτε. Μπορεί να ασκηθεί σκληρή κριτική και να κάνει διακριτές τις θέσεις του στο Κυπριακό στο οποίο ο Πρόεδρος κρύβεται πίσω από το πρόσχημα της «τουρκικής αδιαλλαξίας». Να κατονομαστεί πλήθος από μέτρα που μπορούσαν να παρθούν, για να δοθεί το μήνυμα ότι θέλουμε και εννοούμε την επαναπροσέγγιση.