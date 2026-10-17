Βραβεία ΡΙΚ «Τιμής Ένεκεν»: Πέντε χρόνια τιμής στους ανθρώπους που έγραψαν την ιστορία μας

Πέντε χρόνια αναγνώρισης και προσφοράς

Από την πρώτη τελετή απονομής, το 2022, μέχρι και τη φετινή, το 2026, ο θεσμός ανέδειξε και τίμησε προσωπικότητες που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στην ιστορία του ΡΙΚ.

2022: Μαρούλα Βιολάρη Ιακωβίδου, Κυριάκος Χαραλαμπίδης, Δώρος Παρτασίδης, Γιώργος Χατζηγεωργίου και Κώστας Σερέζης. Μετά θάνατον τιμήθηκε ο Γιώργος Κοτσώνης.

2023: Κύρος Ρωσσίδης, Φρύνη Παπαδοπούλου, Ανδρέας Κουκκίδης και Αιμιλία Ορφανίδου. Μετά θάνατον τιμήθηκαν οι Δημήτρης Κυπριανού, Χριστάκης Καραγιώργης, Δημήτρης Ανδρέου και Λεωνίδας Μαλένης.

2024: Νάγια Ρούσου, Οδυσσέας Αγγελίδης, Μαρία Αβρααμίδου, Ανδρέας Φαντίδης και Παύλος Παύλου. Μετά θάνατον τιμήθηκε ο Νίκος Νικολαΐδης.

2025: Στέφανος Αθηαινίτης, Λυγία Κωνσταντινίδου, Χριστόδουλος Δαμιανού και Χριστίνα Τσουρούλλη. Μετά θάνατον τιμήθηκαν οι Ανδρέας Κωνσταντινίδης και Άντρος Παυλίδης.

2026: Ανδρέας Χατζήπαπας, Τάσος Ταντελές, John Vickers, Vicky Bishara και Κωστάκης Πιτσιλλίδης. Μετά θάνατον τιμήθηκε η Σούλα Χατζήκυριακου.

Τριάντα δύο διαφορετικές προσωπικότητες. Τριάντα δύο ξεχωριστές διαδρομές, με διαφορετικές ειδικότητες, εμπειρίες, αναζητήσεις και δημιουργικές καταβολές. Όλες, ωστόσο, με έναν κοινό παρονομαστή: την ουσιαστική προσφορά στο ΡΙΚ και, μέσα από αυτό, στην κυπριακή κοινωνία. Αυτή ακριβώς την πολυμορφία της προσφοράς επιδιώκει να αναδείξει ο θεσμός. Να φωτίσει ανθρώπους που ο καθένας από τη δική του θέση, συνέβαλαν στη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης και στην εδραίωση της σχέσης εμπιστοσύνης της με την κοινωνία.

Η αναγνώριση ως πράξη θεσμικής ευθύνης

Η απονομή των Βραβείων «Τιμής Ένεκεν» δεν αποτελεί απλώς μια συμβολική χειρονομία ή μια εθιμοτυπική εκδήλωση. Είναι πάνω απ’ όλα, πράξη θεσμικής ευθύνης και δημόσιας αναγνώρισης της αξίας της προσφοράς, του ταλέντου, της αφοσίωσης και της δημιουργίας. Είναι μια συνειδητή επιλογή να τιμούμε τον άνθρωπο πίσω από το έργο. Τον δημοσιογράφο, τον δημιουργό, τον τεχνικό, τον τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό παραγωγό, τον διοικητικό λειτουργό, τον κάθε εργαζόμενο που συνέβαλε, συχνά αθόρυβα, στην καθημερινή λειτουργία και στην εξέλιξη του Ιδρύματος.

Παράλληλα, μέσα από τις προσωπικότητες που τιμώνται, αναδεικνύεται ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας του ΡΙΚ και η συμβολή ανθρώπων διαφορετικής καταγωγής και πολιτισμικής ταυτότητας στη διαμόρφωση της ιστορίας του. Μια διάσταση που αντανακλά τις αξίες της αρμονικής συνύπαρξης, της αμοιβαίας κατανόησης και της ειρηνικής συνεργασίας των κοινοτήτων και των λαών που συνυπάρχουν στον τόπο μας.

Στα πέντε χρόνια της διαδρομής τους, τα Βραβεία απέδειξαν ότι η σημασία τους υπερβαίνει την προσωπική τιμητική διάκριση. Λειτουργούν ως γέφυρα ανάμεσα στις γενιές που υπηρέτησαν και εξακολουθούν να υπηρετούν το Ίδρυμα.

Οι παλαιότεροι άνοιξαν δρόμους, συχνά κάτω από δύσκολες συνθήκες, με περιορισμένα τεχνολογικά μέσα αλλά με περίσσευμα δημιουργικότητας, επαγγελματισμού και αφοσίωσης. Οι νεότεροι καλούνται να συνεχίσουν αυτή τη διαδρομή, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας, ανταποκρινόμενοι στις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής και διαφυλάσσοντας, ταυτόχρονα, τις διαχρονικές αρχές και αξίες της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης.

Γιατί η πρόοδος ενός οργανισμού δεν προϋποθέτει τη λήθη του παρελθόντος. Αντίθετα, θεμελιώνεται στη γνώση, στο σεβασμό και στη δημιουργική αξιοποίηση της παρακαταθήκης του.

Η ιστορία του ΡΙΚ είναι μέρος της ιστορίας της Κύπρου

Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου δεν υπήρξε ποτέ απλώς ένας οργανισμός μετάδοσης ειδήσεων και προγραμμάτων. Υπήρξε και παραμένει θεματοφύλακας της ιστορικής, κοινωνικής και πολιτιστικής μνήμης του τόπου.

Στα αρχεία του στο μοναδικό έργο , τον Ψηφιακό Ηρόδοτο, διασώζονται φωνές, εικόνες, μαρτυρίες και δημιουργίες που αποτυπώνουν την πορεία της κυπριακής κοινωνίας μέσα στις δεκαετίες. Γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία μας, στιγμές συλλογικής συγκίνησης, πολιτιστικές κατακτήσεις, καθημερινές ιστορίες και ανθρώπινες διαδρομές που συνθέτουν την ταυτότητά μας.

Αυτός ο ανεκτίμητος πλούτος δεν δημιουργήθηκε από μόνος του. Είναι καρπός της εργασίας, του οράματος και της αφοσίωσης πολλών γενεών δημοσιογράφων, σκηνοθετών, παραγωγών, τεχνικών, καλλιτεχνών και εργαζομένων κάθε ειδικότητας.

Οι άνθρωποι που τιμούμε κάθε χρόνο αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της συλλογικής παρακαταθήκης. Το έργο τους δεν ανήκει μόνο στην ιστορία του ΡΙΚ, αλλά και στην ευρύτερη πολιτιστική και κοινωνική ιστορία της Κύπρου.

Καθώς προετοιμαζόμαστε για τη συμπλήρωση 70 χρόνων Κυπριακής Τηλεόρασης το 2027, έχουμε έναν ακόμη σημαντικό λόγο να ανατρέξουμε σε αυτή τη μεγάλη διαδρομή. Να αναδείξουμε όχι μόνο τα ιστορικά ορόσημα, τις τεχνολογικές εξελίξεις και τα επιτεύγματα, αλλά κυρίως τους ανθρώπους που τα κατέστησαν δυνατά.

Όχι με διάθεση νοσταλγικής αναδρομής, αλλά με τη βαθιά πεποίθηση ότι η γνώση της ιστορίας μας και ο σεβασμός προς εκείνους που τη διαμόρφωσαν αποτελούν πολύτιμα εφόδια για να μπορέσουμε δυναμικά να συνεχίσουμε.

Η πέμπτη τελετή απονομής των Βραβείων ΡΙΚ «Τιμής Ένεκεν», στις 13 Οκτωβρίου 2026, αποτέλεσε έναν ακόμη σημαντικό σταθμό στην πορεία του θεσμού.

Ως Γενικός Διευθυντής του ΡΙΚ, αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη προς όλους όσοι υπηρέτησαν διαχρονικά το Ίδρυμα, από κάθε θέση και με κάθε ιδιότητα.

Προς εκείνους που εξακολουθούν να βρίσκονται ανάμεσά μας και γνωρίζουν, μέσα από τη δική τους διαδρομή, τη σημασία και την αξία της αποστολής του ΡΙΚ. Προς τους σημερινούς εργαζομένους, που καλούνται να συνεχίσουν και να εξελίξουν αυτό το έργο με ευθύνη, επαγγελματισμό και επίγνωση του ιδιαίτερου ρόλου της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης. Αλλά και προς εκείνους που έχουν φύγει από τη ζωή, αφήνοντας πίσω τους έργο, μνήμη και μια πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.

Τα Βραβεία ΡΙΚ «Τιμής Ένεκεν» αποτελούν τον ελάχιστο φόρο τιμής που μπορούμε να τους αποδώσουμε. Είναι, ταυτόχρονα, μια διαρκής υπενθύμιση, ότι πίσω από κάθε σημαντικό επίτευγμα, κάθε ιστορική στιγμή και κάθε βήμα προόδου βρίσκονται οι άνθρωποι μας.

*Γενικού Διευθυντή Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου