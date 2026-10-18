Η μεταρρύθμιση που ρίχθηκε στον Καιάδα (α΄ μέρος)

Το... τίποτα

Τα αναλυτικά προγράμματα που τα είχαν επεξεργαστεί πανεπιστημιακοί, πελαγοδρομούν σήμερα με τις νέες επιτροπές με ασαφείς στόχους. Τι έγινε με τα βιβλία της ιστορίας; Τίποτα. Πόσα θεατρικά έργα και ντοκιμαντέρ με θέμα την επανένωση παρουσιάστηκαν στα σχολεία; Κανένα. Δυστυχώς, εδώ και χρόνια, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θέτει καθεχρονικούς στόχους με «μπασταρδεμένους» προσανατολισμούς με την επανένωση σε δεύτερη και τρίτη μοίρα.

Οι αλλαγές που έγιναν δεν έχουν καμιά σχέση με το όραμα που περήφανα είχαμε όταν αρχίσαμε δειλά-δειλά να εφαρμόζουμε. Τολμώ να πω ότι το δημοκρατικό σχολείο έχει μετατραπεί σε ρατσιστικό, εθνικιστικό σχολείο. Σε άρθρο τω καιρώ εκείνω, ημερομηνίας 07/02/2010, προσπάθησα να περιγράψω τα κύρια στοιχεία της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης τα οποία, δυστυχώς, κατά την άποψή μου, δεν έχουν καμιά σχέση με τον σχεδιασμό της προ ετών εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Το αφιερώνω στους κρατούντες που τα κατάφεραν να περάσουν την ιδεολογία τους στην παιδεία μας. Βεβαίως, για να είμαστε δίκαιοι, οφείλω να αναφερθώ στις άοκνες προσπάθειες της υπουργού Παιδείας, Αθηνάς Μιχαηλίδου, για βελτιώσεις μέχρι εκεί που δύναται. Το εν λόγω άρθρο το παραθέτω πιο κάτω:

Όταν υπήρχε όραμα

«Η Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση έχει ήδη ακολουθήσει την οδό της εφαρμογής, σταδιακά βεβαίως. Πραγματικά πιστεύουμε ότι είναι μια μεταρρύθμιση με όραμα, και είναι γι’ αυτό που γίνεται εις βάθος μελέτη της κάθε αλλαγής πριν την εφαρμογή της, για να μην πέσουμε σε παγίδες του παρελθόντος λόγω βιαστικών αλλαγών που «μύριζαν» περισσότερο επιφάνεια παρά ουσία. Η φιλοσοφία εφαρμογής της επικείμενης μεταρρύθμισης «καίει» πολύ, λόγω των τρομακτικών προκλήσεων που μας καλούν να συμβαδίσουμε με τους Ευρωπαίους εταίρους μας για τη δημιουργία μιας ενωμένης Ευρώπης, που θα μπορεί να στηρίζεται στις δικές της δυνάμεις χωρίς έξωθεν πατροναρίσματα και νουθεσίες.

Πιστεύω ότι η εκπαίδευση παίζει σημαντικό ρόλο στις νέες προοπτικές που ανοίγονται στον ευρωπαϊκό ορίζοντα, γι’ αυτό ένα μοντέρνο εκπαιδευτικό σύστημα δεν είναι μόνο αναγκαίο αλλά απαραίτητο. Όμως, το πιο σπουδαίο ίσως στοιχείο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, κατά την άποψή μου, ευρίσκεται στη δημιουργία ενός δημοκρατικού σχολείου το οποίο όχι μόνο να δίνει την ευκαιρία πρόσβασης σ’ όλους αλλά, και εδώ είναι η διαφορά, να μπορεί να καταστήσει ικανούς όλους τους μαθητές να εκμεταλλεύονται το δυναμικό τους στο έπακρο, για να μην καταλήγουμε στο μίζερο «όλοι είναι ίσοι αλλά μερικοί είναι περισσότερο ίσοι από άλλους».

*ΒΑ, ΜΑ, PhD πρώην επιθεωρητή και πρώτου λειτουργού εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού