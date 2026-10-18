Δεύτερη καραμπόλα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας, προκαλώντας νέα προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων.
Νέα καραμπόλα στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας, πυκνή τροχαία κίνηση στο σημείο
Μέλη της Αστυνομίας βρίσκονται στην περιοχή για τη ρύθμιση της τροχαίας κίνησης και τη διευκόλυνση των διερχόμενων οδηγών
Σύμφωνα με την Αστυνομία, πέντε οχήματα ενεπλάκησαν σε οδική σύγκρουση στο ύψος του Αγίου Τύχωνα, με αποτέλεσμα να κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, η οποία λίγη ώρα αργότερα δόθηκε στην κυκλοφορία, ωστόσο παρατηρείται πυκνή τροχαία κίνηση.
Μέλη της Αστυνομίας βρίσκονται στην περιοχή για τη ρύθμιση της τροχαίας κίνησης και τη διευκόλυνση των διερχόμενων οδηγών.
Οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με χαμηλή και ασφαλή ταχύτητα, να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών.
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Παρεκκλησιά
Στο μεταξύ, η Αστυνομία ενημέρωσε ότι δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία η δεξιά λωρίδα του αυτοκινητοδρόμου Λεμεσού – Λευκωσίας, στο ύψος της Παρεκκλησιάς, η οποία είχε κλείσει νωρίτερα λόγω οδικής σύγκρουσης τεσσάρων οχημάτων.
Πρόκειται για δύο διαφορετικά τροχαία περιστατικά που σημειώθηκαν στον ίδιο αυτοκινητόδρομο σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για τυχόν τραυματισμούς από τις δύο συγκρούσεις.
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