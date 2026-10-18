Τεράστια ήταν η ρεβάνς του Νικόλα απέναντι στον Μάκη Κεραυνό, αφού κατά πως φαίνεται και η navtex από πλευράς Ελλάδας θα εκδοθεί και τα 25 εκατ. από το Υπουργείο Οικονομικών θα καταβληθούν στον ΑΔΜΗΕ. Το πρόβλημα βεβαίως εδώ δεν το έχει ούτε ο Νικόλας ούτε ο Κεραυνός αλλά ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ο οποίος παλεύει να πείσει τους ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών ότι δεν θα ζημιωθούν από το καλώδιο. To καλώδιο θα μεταφέρει τα περισσεύματα του ρεύματός τους στο Ισραήλ, τον Λίβανο, τη Συρία αλλά και στην Τουρκία. Λίγη εξωστρέφεια χρειάζεται εδώ και λίγο γεωπολιτικό όραμα που να δημιουργεί ένα πλέγμα συνεργασίας σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο.
Τεράστια ήταν η ρεβάνς του Νικόλα απέναντι στον Μάκη Κεραυνό
ΘΟΥΚΗΣ
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