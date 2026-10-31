Πρόεδρε, εννά μεγαλώσει η μούττη σου!

- Τυχαίο που οι ανά το παγκόσμιο νεοφασίστες-πολέμιοι της ΕΕ (Τραμπ, Φάρατζ, Λεπέν, Όρμπαν, Σαλβίνι, AfD κ.λπ.) είναι απολογητές του Πούτιν;
- Ντόναλντ Τραμπ: «Θα καλωσόριζα στην Αμερική μετανάστες από τη Δανία, όχι όμως από τη Νορβηγία, επειδή δεν μου έδωσαν το Νόμπελ». Ε, δώστε του το πιλανίβερσιν, να σταματήσει το κλάμα! Εν τον θωρείτε τον ττακκουρημένο πως μωρεύκεται;...
- Valentine's Day, Halloween, Black Friday και διάφορες άλλες αμερικανιές, που σταδιακά υιοθετούνται από όλο και περισσότερο κόσμο, επιβεβαιώνουν την παγκόσμια ηγεμονία των ΗΠΑ. Οι αυτοκρατορίες όμως έρχονται και παρέρχονται. Πότε θα έρθει η σειρά της Κύπρου μας; Όταν και ο υπόλοιπος πληθυσμός της Γης καθιερώσει ως επίσημη αργία… την Τσικνοπέμπτη!
- Από πού ως πού το ΕΛΑΜ -το κόμμα του ΠτΔ και του Αρχιεπισκόπου- τιμά την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, τη νίκη δηλαδή της Ελλάδας επί του φασισμού; Δεν είναι την 27η Απριλίου του 1941 που οι Γερμανοί ανήρτησαν τη ναζιστική σημαία με τη σβάστικα στην Ακρόπολη που έπρεπε να τιμούν οι νεοφασίστες;
- Τζον Χριστοδούλου: «Το μυαλό μου είναι με τον ΔΗΣΥ αλλά η καρδιά μου με το ΑΚΕΛ»! Και η σιαγόνα του με το ΔΗΚΟ, ο οισοφάγος του με τη ΔΗΠΑ, το φλαντζίν του με την ΕΔΕΚ και η χολή του με το ΕΛΑΜ;!
- Χάρης Γεωργιάδης, πρώην υπουργός Οικονομικών:«Ποια σχέση έχει ο ΔΗΣΥ με το Volt, την Άμεση Δημοκρατία και το Άλμα, ώστε να συζητούνται πιθανές προεδρικές συνεργασίες;». Σωστά! Με το ΕΛΑΜ, του οποίου είναι το φυτώριο, έπρεπε να συζητά ο ΔΗΣΥ, ώστε να επανεκλέξουν τον Χριστοδουλίδη…
- Τον εαυτό του αδίκησε ο Αβέρωφ με το να λαγκοδέρνεται κουβαλώντας κάσιες με 3.000 υπογραφές υποστήριξης για τη διεκδίκηση του χρίσματος του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές του 2028. Περισσότερη απήχηση θα είχε, και όχι μόνο ανάμεσα στα μέλη του ΔΗΣΥ αλλά και των άλλων κομμάτων, αν προέβαλλε την επιστολή που του απέστειλε τον Μάιο του 2018 η Ελένη Θεοχάρους, με αφορμή την έντονη κόντρα τους για τις διαφωνίες τους στο Κυπριακό που κορυφώθηκε με την αποχώρησή της από τον ΔΗΣΥ, καθώς και τη μετέπειτα μάχη για τη βουλευτική έδρα της Λεμεσού. Στην ιδιαίτερα σκληρή επιστολή της, η παραλίγο αυτοπυρποληθείσα Ελένη Θεοχάρους κατάγγελλε τον Αβέρωφ -τότε πρόεδρο του ΔΗΣΥ- πως ανέκαθεν την πολεμούσε. Ενδεικτικό της μεταξύ τους έντασης είναι το ακόλουθο απόσπασμα της πιο πάνω επιστολής που, κατά την άποψη της στήλης, αποτελεί και την πλέον περίλαμπρη περγαμηνή του παλμαρέ του κ. Νεοφύτου: «Με πολέμησες όσο μπορούσες. Μέσα σε συνθήκες ιδιάζουσες αλλά και αηδιάζουσες, με κτυπούσες πισώπλατα κι εσύ και τα όργανά σου»! Μάσhιαλλά σου, Φούλλη μου! Όταν κατάφερες να κατατροπώσεις την Μπουμπουλίνα της Κύπρου, ποιος μπορεί να σταθεί καρτζίν σου;!
- Με την ευκαιρία: τι έγινε με τις €251.000 που το Κίνημα Αλληλεγγύης της Ελένης Θεοχάρους (καθώς και τις €277.000 της Συμμαχίας Πολιτών του Γιώργου Λιλλήκα) έλαβε ως κρατική χορηγία και τα οποία, σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία, ετουλουππίσαν παράνομα; Τα επέστρεψαν, οξά επήαν τζαι τούτα μούττην κώλον; Όταν όμως ένας φουκαράς χρωστά στο δημόσιο πέντε μπακκίρες, καθίσκουν τον μέσα. Γιατί αυτό το «κράτος» δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του, σηκώνει όμως κάμηλον… τζαι χέμις διπλοκάμπουρον!
- Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Δεν με ενδιαφέρουν οι επόμενες εκλογές και δεν πρόκειται να παρασυρθώ σε παροχολογία ενόψει της προεκλογικής περιόδου». Πρόεδρε, το άλλο με τον Μπόμπο ξέρεις το;...
- Που το κόψε-κόψε κορδέλες τζαι τα πολλά «θα, θα, θα», που μας αμόλησε ο Χριστοδουλίδης στην προεκλογική του εκστρατεία από την επομένη κιόλας της εγκατάστασής του στο Προεδρικό, έπαθε τενοντίτιδα, τζαι στο σhιέριν του τζαι… στη γλώσσα του! Κατά τα άλλα, δεν ασχολείται, λέει, με τις προεδρικές εκλογές του ‘28! Η Ιστορία θα τον καταγράψει ως τον ΠτΔ που υποτίμησε τη νοημοσύνη του κόσμου όσο κανείς από τους προκατόχους του…
Πρόεδρε, εννά μεγαλώσει η μούττη σου!
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