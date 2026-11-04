Παραδίδουμε μια ΝΕΔΗΣΥ που μεγάλωσε. Έφτασε η ώρα για την επόμενη γενιά

Με αυτή τη βαθιά πεποίθηση, και καθώς η θητεία μου πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της, έχω αποφασίσει να μην επαναδιεκδικήσω την Προεδρία της ΝΕΔΗΣΥ. Θεωρώ πως έφτασε η στιγμή να δώσουμε χώρο σε μια νέα γενιά στελεχών, με τις δικές της ιδέες και τη δική της δυναμική, να συνεχίσει και να εξελίξει όσα μαζί δημιουργήσαμε.

Σήμερα, φτάνοντας στον επίλογο αυτής της διαδρομής, μπορούμε να κοιτάξουμε πίσω με την ικανοποίηση πως αξιοποιήσαμε την παρακαταθήκη των προκατόχων μας και παραδίδουμε μια ΝΕΔΗΣΥ που μεγάλωσε. Μια Νεολαία με ισχυρότερη κοινωνική απήχηση, μεγαλύτερη οργανωτική συγκρότηση, μεγάλη διεθνή παρουσία και ακόμη πιο υπολογίσιμο πολιτικό εκτόπισμα.

Μέσα από την πρωτοβουλία «Μεγαλώνουμε από τη Βάση», δημιουργήσαμε 22 νέες Τοπικές Επιτροπές σε ολόκληρη την Κύπρο, υποδεχθήκαμε πάνω από 1000 νέα μέλη, καταγράψαμε σημαντικές εκλογικές νίκες και πετύχαμε την ιστορική επιστροφή της ΝΕΔΗΣΥ, ύστερα από 30 χρόνια, στην άμεση κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.

Σε δύο χρόνια πραγματοποιήσαμε περισσότερες από 200 δράσεις, καθιερώσαμε τρεις νέους θεσμούς, τους ΝΕΔΗΣΥ Runners, το ΝΕΔΗΣΥ Business Hub και τα ΝΕΔΗΣΥ Internships, διοργανώσαμε τρεις Πολιτικές Ακαδημίες, περισσότερες από 40 εθελοντικές δράσεις και πέντε ιστορικές πορείες των Μπαντών μας, με τη συμμετοχή πέραν των 300 παιδιών σε καθεμία.

Δώσαμε παράλληλα ιδιαίτερη βαρύτητα στην πολιτική μας παρέμβαση. Καταθέσαμε τρεις πολύμηνες έρευνες για το Μεταναστευτικό, τη Νεανική Επιχειρηματικότητα και το Κυπριακό, πραγματοποιήσαμε 13 αποστολές στο εξωτερικό για τη διεθνή προβολή του εθνικού μας ζητήματος και δημιουργήσαμε ένα μεγάλο ιστορικό ντοκιμαντέρ για τις βαρβαρότητες της τουρκικής εισβολής του 1974, το οποίο προβλήθηκε και εκτός Κύπρου.

Παρεμβήκαμε με συγκεκριμένες προτάσεις και διεκδικήσεις στη μεταρρύθμιση της Παιδείας, στην αναβάθμιση της στήριξης της νεανικής επιχειρηματικότητας και στην αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, ενώ μεταφέραμε μέσω των Ευρωβουλευτών μας προτάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη στεγαστική κρίση και τη μείωση των διδάκτρων στα πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου.

Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, όμως, αισθάνομαι περήφανος γιατί μέσα από αυτή την πορεία καταφέραμε να μεγαλώσουμε την οικογένειά μας, διατηρώντας ψηλά το επίπεδο του πολιτικού μας λόγου και συνδυάζοντας την πολιτική δράση με την έμπρακτη κοινωνική προσφορά.

Φτάνοντας, λοιπόν, στο τέλος αυτής της όμορφης διαδρομής, αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω ένα τεράστιο, βαθύ και ειλικρινές ευχαριστώ. Για όλα όσα ζήσαμε στη Νεολαία μας τα τελευταία δώδεκα χρόνια, τους αγώνες που δώσαμε, τις δυσκολίες που ξεπεράσαμε, τις νίκες που πανηγυρίσαμε και τις αμέτρητες στιγμές που μοιραστήκαμε.

Περισσότερο, όμως, θέλω να σας ευχαριστήσω για τους ανθρώπους που βρήκαμε ο ένας στον άλλο. Για τις πραγματικές φιλίες που γεννήθηκαν, για τους δεσμούς ζωής που καλλιεργήθηκαν και για εκείνη τη σπάνια αίσθηση του ανήκειν, που μετατρέπει μια κοινή πολιτική διαδρομή σε αναπόσπαστο κομμάτι της προσωπικής μας ιστορίας.

Αν υπάρχει ένα δίδαγμα που κρατώ πάνω από όλα από τη Νεολαία μας, είναι η επίγνωση του προσωρινού της δικής μας παρουσίας μπροστά στη διαχρονικότητα του συνόλου. Είμαστε όλοι ένα μικρό κομμάτι μιας ιστορίας που μας υπερβαίνει, ταπεινοί συνεχιστές μιας παρακαταθήκης που χτίστηκε από γενιές ανθρώπων πριν από εμάς και θα συνεχίσει να γράφεται από όσους ακολουθούν.

Σας ζητώ λοιπόν μόνο μία χάρη. Να παραμείνετε ενεργοί, ενωμένοι και προσηλωμένοι στις αρχές και τις αξίες που μας έφεραν κοντά. Να συνεχίσετε να αγωνίζεστε για όσα πιστεύουμε και να προσφέρετε στη Νεολαία μας με την ίδια αγάπη που μας συνόδευσε όλα αυτά τα χρόνια.

Να θυμάστε πως οι άνθρωποι εναλλάσσονται, οι ιδιότητες παρέρχονται, αλλά εκείνο που πραγματικά αξίζει είναι όσα εξακολουθούν να υπάρχουν μετά το πέρας της δικής μας παρουσίας.

Και αν κάτι εύχομαι να μείνει από τη δική μας διαδρομή, είναι να παραδώσουμε στους επόμενους την ίδια αγάπη για αυτή την παράταξη που παραλάβαμε από τους προηγούμενους, μαζί με την πεποίθηση πως μπορούν να την οδηγήσουν ακόμη πιο μακριά.

Η ΝΕΔΗΣΥ υπήρξε το σπίτι μας. Και θα παραμείνει για πάντα.

Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Για όλα.

Δήμος Γεωργιάδης

Μέλος της οικογένειας της Νεολαίας του Δημοκρατικού Συναγερμού.