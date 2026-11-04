Και ο γάμος ένα επικίνδυνο «ντριφτ» είναι...

Έχουμε και λέμε:

Ο γαμπρός, 36 ετών, και ο κουμπάρος του, 28 ετών, τέθηκαν υπό κράτηση για δύο ημέρες για επικίνδυνη οδήγηση και άλλα αδικήματα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, μετά τον γάμο αποκλείστηκαν οι είσοδοι του κυκλικού κόμβου Λινόπετρας και ο κουμπάρος έκανε επικίνδυνους ελιγμούς με αγωνιστικό αυτοκίνητο…

Σύμφωνα με τους γνωρίζοντες, το αγωνιστικό αυτοκίνητο έκανε συνέχεια τα περιβόητα «ντριφτ», αν το γράφω σωστά. Οι παριστάμενοι, αφού απέκοψαν τον κυκλικό κόμβο με γερανούς και φορτηγά, είπαν να γιουχάρουν τις απότομες επιδείξεις και να γιουχάρουν τους πρωταγωνιστές, με χαρούμενο πρόσημο φυσικά!

Αν πρόσεξα καλά, ο κοστουμαρισμένος γαμπρός βρισκόταν στο επίκεντρο του κυκλικού κόμβου κι έκοβε τους χορούς μέσα στη σκόνη, τους καπνούς και τις αναθυμιάσεις. Μέχρι που τον άρπαξε η Αστυνομία και βρίσκεται κρατούμενος μαζί με τον κουμπάρο του.

Στα σχόλια, είδα πολλές επικρίσεις: «Ο καθένας κάνει πλέον ό,τι του καπνίσει και η Αστυνομία τρέχει και δεν προλαβαίνει…» Κι άλλα παρόμοια.

Εγώ είδα με συμπάθεια το ντριφτ του γάμου! Ο γαμπρός ήθελε να επιδείξει τα ζόρια του έγγαμου βίου, γι' αυτό και στάθηκε στη μέση του ανεμοστρόβιλου που προκαλούσε ο δαιμονισμένος οδηγός. Αυτό δεν είναι ο γάμος; Ξαφνικά όλα τριγυρίζουν γύρω σου και οι επιλογές σου έχουν εξατμιστεί όπως από το εξοστ του τρελοαυτοκινήτου… Αυτό είναι ο γάμος στις πλείστες των περιπτώσεων. Ένα μακροχρόνιο ντριφτ υποχρεώσεων μέσα σε μια κοινωνία που δεν ξέρει τι θέλει, τι δεν θέλει και ασφαλώς δεν ξέρει τι της γίνεται!

Στους ασυνάρτητους και ανερμάτιστους καιρούς που ζούμε, το «ντριφτ» συμβολίζει τις επικίνδυνες επιλογές μας στις οποίες το ρίσκο είναι μια από τις ελάχιστες… απολαύσεις που μας απέμειναν… Με απώτερο σκοπό τον αυτοεντυπωσιασμό, την ψευδαίσθηση της…άπιαστης ικανότητας και αρκετά άλλα παλαβά προς το φιλοθέαμον κοινό. Ο γάμος συμβολίζει διά του ντρίφτ τη ματαιότητα του εντυπωσιασμού… Διότι με την πάροδο του χρόνου οι παντρεμένοι κάνουν ντριφτ χωρίς αυτοκίνητο, πειθαρχώντας στον κυκλοφοριακό κώδικα της πεζής ντριφτ ζωής μας… Άντε, και εις ανώτερα!