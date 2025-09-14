«Δεν υπάρχει χώρος για πειράματα – Η Κύπρος χρειάζεται σταθερότητα»

Οι επερχόμενες βουλευτικές εκλογές δεν είναι μια τυπική διαδικασία· είναι μια κρίσιμη αναμέτρηση για την πορεία της πατρίδας μας. Οι πολίτες καλούνται να επιλέξουν ποια δύναμη μπορεί να εγγυηθεί σταθερότητα, σοβαρότητα και προοπτική. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός απέδειξε διαχρονικά ότι είναι αυτή η δύναμη.

Ήταν ο Συναγερμός που έβγαλε την Κύπρο από την οικονομική κατάρρευση του 2013, όταν παραλάβαμε μια χώρα στα πρόθυρα χρεοκοπίας από τη διακυβέρνηση του ΑΚΕΛ. Με δύσκολες αλλά απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, καταφέραμε να επαναφέρουμε την οικονομία σε ρυθμούς ανάπτυξης και να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία της χώρας μας διεθνώς. Ήταν ο Συναγερμός που, σε συνθήκες πρωτοφανούς πανδημίας, κράτησε όρθια την οικονομία, στήριξε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προστάτευσε θέσεις εργασίας και απέτρεψε κύμα ανεργίας όπω...

Όμως τα επιτεύγματά μας δεν περιορίζονται μόνο στην οικονομία. Εφαρμόσαμε το Γενικό Σχέδιο Υγείας, μια ιστορική μεταρρύθμιση που για πρώτη φορά έδωσε καθολική πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας για όλους τους πολίτες. Ναι, υπάρχουν προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, αλλά το ΓΕΣΥ είναι μια κατάκτηση που άλλαξε τη ζωή των Κυπρίων. Προχωρήσαμε στη μείωση της στρατιωτικής θητείας, δίνοντας στους νέους μας περισσότερο χρόνο για σπουδές και καριέρα, χωρίς να αποδυναμώσουμε την άμυνα. Εισάγαμε το Ελά...

Αυτό δεν σημαίνει πως όλα έγιναν τέλεια. Όπως κάθε κυβέρνηση, και εμείς κάναμε λάθη. Η διαφορά είναι ότι ο ΔΗΣΥ είχε πάντα το θάρρος να τα αναγνωρίζει, να κάνει αυτοκριτική και να διορθώνει την πορεία. Αυτή είναι η ουσία της υπεύθυνης ηγεσίας: να μην κρύβεσαι πίσω από τα λάθη, αλλά να τα μετατρέπεις σε ευκαιρίες για βελτίωση.

Κατανοώ απολύτως την αγανάκτηση και την απογοήτευση που οδηγεί κάποιους συμπολίτες μας να σκέφτονται το ΕΛΑΜ. Όμως η αλήθεια είναι σκληρή: η ψήφος διαμαρτυρίας δεν είναι λύση, είναι παγίδα. Δεν δίνει λύσεις στα μεγάλα εθνικά θέματα, δεν δημιουργεί θέσεις εργασίας, δεν ενισχύει την παιδεία ή την υγεία, δεν φέρνει προοπτική. Ο θυμός μπορεί να εκτονωθεί στην κάλπη, αλλά δεν χτίζει το μέλλον της πατρίδας μας. Το μέλλον χρειάζεται σχέδιο, υπευθυνότητα και σοβαρή πολιτική. Και μόνο ο Συναγερμός μπορεί να εγγυη...

Ταυτόχρονα, κάποιοι μιλούν για νέα κόμματα ή μικρές κινήσεις. Ας το πούμε καθαρά: η Κύπρος δεν έχει την πολυτέλεια να πειραματίζεται. Δεν υπάρχει χώρος για πειράματα με το μέλλον της πατρίδας. Το ζήσαμε πρόσφατα στις ευρωεκλογές, όταν το συναίσθημα υπερίσχυσε της λογικής και η χώρα βρέθηκε μπροστά σε ένα αποτέλεσμα που δεν προσφέρει λύσεις. Όταν μιλάμε για την ασφάλεια, την οικονομία και την κοινωνία μας, δεν παίζουμε. Χρειάζεται σίγουρο χέρι στο τιμόνι, χρειάζεται εμπειρία αλλά και ανανέωση, χρειάζεται ...

Η Παράταξή μας έχει σήμερα ένα ψηφοδέλτιο που αποδεικνύει ακριβώς αυτό. Έμπειρα στελέχη που έχουν δώσει μάχες και έχουν αποδείξει την αξία τους, μαζί με νέα πρόσωπα που φέρνουν φρεσκάδα, ενέργεια και νέες ιδέες. Είναι ένας συνδυασμός που προσφέρει και σταθερότητα και ελπίδα. Αυτή είναι η πραγματική δύναμη του ΔΗΣΥ: να ανανεώνεται χωρίς να χάνει τις αξίες και τις αρχές του.

Παράλληλα, ο ΔΗΣΥ δεν είναι ποτέ κλειστός κύκλος. Είναι μια παράταξη ανοιχτή στις συνεργασίες. Όπως συνεργαστήκαμε στο παρελθόν με κόμματα που μοιράστηκαν μαζί μας την ευθύνη, έτσι και στο μέλλον θα επιδιώξουμε συνεργασίες στη βάση αρχών και κοινής πορείας. Το εθνικό συμφέρον βρίσκεται πάντα πάνω από το κομματικό, και αυτή είναι η δύναμη που καθιστά τον Συναγερμό κυρίαρχη πολιτική δύναμη.

Γι’ αυτό, όταν λέμε «Γιατί Συναγερμός;» η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Γιατί είναι η παράταξη που έβαλε την Κύπρο στην Ευρώπη και κράτησε την κοινωνία όρθια σε δύσκολες εποχές. Γιατί είναι το κόμμα που με σχέδιο και αποφασιστικότητα οδηγεί τη χώρα στην επόμενη μέρα, επενδύοντας στους νέους, στις υποδομές, στην υγεία, στην άμυνα και στην κοινωνική συνοχή. Γιατί είναι η πολιτική δύναμη που ενώνει δυνάμεις, κρατά ανοιχτές τις πόρτες σε συνεργασίες και μπορεί να προσφέρει πραγματική προοπτική.

Ως Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΔΗΣΥ και υπεύθυνος για την εκλογική μάχη, αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη αυτής της αναμέτρησης. Οι εκλογές αυτές δεν είναι για το χθες· είναι για το αύριο. Και το αύριο απαιτεί σοβαρότητα, σχέδιο και αποφασιστικότητα. Μαζί με μια δυνατή ομάδα υποψηφίων, με εμπειρία και με ανανέωση, δίνουμε την υπόσχεση να πορευτούμε με ειλικρίνεια και όραμα. Το χρέος μας δεν είναι απέναντι σε κομματικά στεγανά· είναι απέναντι στην πατρίδα και στους πολίτες της.

Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: μένουμε στον ΔΗΣΥ, μένουμε στην υπεύθυνη παράταξη, μένουμε στη δύναμη που απέδειξε ότι ξέρει να κρατά το τιμόνι όταν φυσούν δυνατοί άνεμοι. Χτίζουμε όλοι μαζί την Κύπρο που αξίζει στα παιδιά μας.