Φωτιά σε όχημα 56χρονης στα Κάτω Πολεμίδια - Καταστράφηκε ολοσχερώς

Θα διενεργηθούν περαιτέρω εξετάσεις σήμερα το πρωί.

Φωτιά σε αυτοκίνητο 56χρονης εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε περιοχή στα Κάτω Πολεμίδια. 

Σύμφωα με την Αστυνομία, το συμβάν σημειώθηκε γύρω στη 1.50 τα ξημερώματα σήμερα, ενόσω το όχημα βρισκόταν σταθμευμένο σε χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας στα Κάτω Πολεμίδια.

Στο σημείο μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις, ενώ την πυρκαγιά κατέσβησαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Από τη φωτιά το όχημα, ιδιοκτησία γυναίκας ηλικίας 56 ετών, καταστράφηκε ολοσχερώς.

Η σκηνή τέθηκε υπό φρούρηση και σήμερα το πρωί θα διενεργηθούν περαιτέρω εξετάσεις, με σκοπό να εξακριβωθούν τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού.

ΚΥΠΡΟΣΛΕΜΕΣΟΣΦΩΤΙΑΕΜΠΡΗΣΜΟΣ

