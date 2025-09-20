Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Απόψεις

ΑΤΑ: Ο Κεραυνός έδειξε το δρόμο, ας τον ακολουθήσουμε

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Header Image

Έναν ασφαλή δρόμο για να αποφύγει η Κύπρος περιπέτειες στα εργασιακά, έδειξε ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός.
 
Με έναν νηφάλιο αλλά ξεκάθαρο πολιτικό λόγο υπέδειξε ότι ο κοινωνικός διάλογος παραδοσιακά στην Κύπρο έχει επιφέρει πολλά ωφελήματα και κοινωνική ειρήνη. «Είναι θέμα πρώτιστα των κοινωνικών εταίρων και πρέπει η κυβέρνηση να ενεργεί καταλυτικά», τόνισε.

Επιτέλους πρέπει να ξεκαθαρίσουν τα πλάνα του Υπουργείου Εργασίας για το πώς θα επιτευχθεί η πρόταση «ΑΤΑ για όλους», που και μεις βρίσκουμε λογική και δίκαιη.
 
Αναντίλεκτο είναι το γεγονός ότι και οι δύο πλευρές έχουν λογικά επιχειρήματα τα οποία πρέπει να ζυγίσει η κυβερνητική πλευρά, προκειμένου από τη μία να επιτευχθεί και να διατηρηθεί η εργατική ειρήνη στη χώρα που τόσο την χρειαζόμαστε και από την άλλη να μην μπει η Κύπρος σε δικαστικές περιπέτειες που μόνο κακό θα κάνουν σε όλους μας.

Η ΑΤΑ αφορά όλους και σαν τέτοια πρέπει να την αντικρίζουμε. 

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited