ΑΤΑ: Ο Κεραυνός έδειξε το δρόμο, ας τον ακολουθήσουμε

Έναν ασφαλή δρόμο για να αποφύγει η Κύπρος περιπέτειες στα εργασιακά, έδειξε ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός.



Με έναν νηφάλιο αλλά ξεκάθαρο πολιτικό λόγο υπέδειξε ότι ο κοινωνικός διάλογος παραδοσιακά στην Κύπρο έχει επιφέρει πολλά ωφελήματα και κοινωνική ειρήνη. «Είναι θέμα πρώτιστα των κοινωνικών εταίρων και πρέπει η κυβέρνηση να ενεργεί καταλυτικά», τόνισε.

Επιτέλους πρέπει να ξεκαθαρίσουν τα πλάνα του Υπουργείου Εργασίας για το πώς θα επιτευχθεί η πρόταση «ΑΤΑ για όλους», που και μεις βρίσκουμε λογική και δίκαιη.



Αναντίλεκτο είναι το γεγονός ότι και οι δύο πλευρές έχουν λογικά επιχειρήματα τα οποία πρέπει να ζυγίσει η κυβερνητική πλευρά, προκειμένου από τη μία να επιτευχθεί και να διατηρηθεί η εργατική ειρήνη στη χώρα που τόσο την χρειαζόμαστε και από την άλλη να μην μπει η Κύπρος σε δικαστικές περιπέτειες που μόνο κακό θα κάνουν σε όλους μας.

Η ΑΤΑ αφορά όλους και σαν τέτοια πρέπει να την αντικρίζουμε.