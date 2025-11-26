Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τον έπιασαν στα πράσα να κλέβει οικία στη Λάρνακα - Χειροπέδες σε 56χρονο

Βρέθηκε εντός της οικίας και είχε στην κατοχή του μία φορητή βιντεοκάμερα, περιουσία του ιδιοκτήτη της κατοικίας - Στη σκηνή εντοπίστηκε και ένα λιβέρι

Ανδρας ηλικίας 56 ετών συνελήφθη για διευκόλυνση των ανακρίσεων της Αστυνομίας σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση διάρρηξης κατοικίας και κλοπής που διενεργήθηκε τα ξημερώματα στην Λάρνακα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας «ύστερα από πληροφορία που λήφθηκε λίγο μετά τα μεσάνυκτα σήμερα, για διάρρηξη κατοικίας σε περιοχή στην επαρχία Λάρνακας, μέλη της Δύναμης μετέβησαν στο σημείο, όπου εντός της κατοικίας εντόπισαν άνδρα ηλικίας 56 ετών, να έχει στην κατοχή του μία φορητή βιντεοκάμερα, περιουσία του ιδιοκτήτη της κατοικίας».

Ο 56χρονος «συνελήφθη από τα μέλη της Αστυνομίας για αυτόφωρα αδικήματα. Στη σκηνή εντοπίστηκε ένα λιβέρι, με το οποίο πιστεύεται ότι ο ύποπτος διέρρηξε μία από τις πόρτες της κατοικίας».

Ο άνδρας συνελήφθη «με δικαστικό ένταλμα, σε σχέση με ακόμη δύο υποθέσεις, απόπειρας διάρρηξης κατοικίας, και παράνομης εισόδου σε κατοικία, αδικήματα που διαπράχθηκαν τον περασμένο Αύγουστο, στην επαρχία Λάρνακας».

Την υπόθεση διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Ορόκλινης.

