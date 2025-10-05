«Παίζουμε» με τις λέξεις για την ΑΤΑ

Η παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας για την ΑΤΑ δεν είναι πρωτοβουλία, δήλωσε χθες ο Νίκος Χριστοδουλίδης, παρέχοντας στήριξη στον Υπουργό Εργασίας που δεν κατάφερε να επιλύσει το ζήτημα, συγκεράζοντας τις εκ διαμέτρου αντίθετες τοποθετήσεις και οξύνοντας αρκετές φορές το εργασιακό κλίμα μεταξύ των κοινωνικών εταίρων.

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι κάποιοι ισχυρίζονται ότι δεν είναι ικανοποιημένος από τους χειρισμούς του Υπουργού Εργασίας και για αυτό προβαίνει σε αυτή την παρέμβαση για την ΑΤΑ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης απάντησε «όχι, οι Υπουργοί λειτουργούν εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας. Είμαι σε συνεχή διαβούλευση, ενδιαφέρομαι και φυσικά θα συναντήσω τους Υπουργούς για να δω πώς προχωρούμε έτσι ώστε να υπάρξει κατάληξη το συντομότερο δυνατόν».

Παρά την κυβερνητική στήριξη, είναι γεγονός ότι οι προσπάθειες του Υπουργού Εργασίας και η δυσανασχέτηση των κοινωνικών εταίρων με τους χειρισμούς του, δεν επέφεραν θετικό αποτέλεσμα.

Χρειάστηκε να παρέμβει αρχικά ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός για να δείξει το δρόμο επίλυσης του ζητήματος με μια πιο καταλυτική δράση, με προσήλωση στον κοινωνικό διάλογο, με τον υπουργό Εργασίας να απαντά ότι υπάρχει ενιαία πολιτική των υπουργών με «διαφορετική «ρητορική και λεξιλόγιο».

Ακολούθησαν οι πιο ήπιες τοποθετήσεις του Γιάννη Παναγιώτου και το χέρι συνεργασίας που άπλωσε προς τους εταίρους.

Στη συνάντηση του Γιάννη Παναγιώτου με τις συντεχνίες αποφασίστηκε μορατόριουμ δηλώσεων για την ΑΤΑ ενώ όταν βολιδοσκοπήθηκαν οι εργοδότες για συνάντηση με τον υπουργό, είπαν «όχι» πριν τις αποφάσεις των συλλογικών τους οργάνων.

Στις 2 Οκτωβρίου, αφού επανέλαβαν την κατηγορηματική τους θέση «όχι» στο «ΑΤΑ για όλους», οι εργοδοτικοί σύνδεσμοι προανήγγειλαν ενέργειες του Προέδρου της Δημοκρατίας για το ζήτημα και όχι του αρμόδιου μεσολαβητή Υπουργού Εργασίας.

Τελικά, όσο περνά ο καιρός, μαθαίνουμε πολλά για την ΑΤΑ. Αυτό που δεν μάθαμε και θέλουμε να μάθουμε είναι πώς θα καταφέρει η κυβέρνηση να επιλύσει το ζήτημα δεδομένων των αναφορών ότι δόθηκαν δεσμεύσεις προς όλους.