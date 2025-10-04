Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Χριστοδουλίδης: Κοινή σύσκεψη με Κεραυνό και Παναγιώτου τη Δευτέρα για την ΑΤΑ

«Οι Υπουργοί λειτουργούν εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας. Είμαι σε συνεχή διαβούλευση, ενδιαφέρομαι και φυσικά θα συναντήσω τους Υπουργούς για να δω πώς προχωρούμε έτσι ώστε να υπάρξει κατάληξη το συντομότερο δυνατόν», δήλωσε

Κοινή σύσκεψη με τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας για το θέμα της ΑΤΑ, θα έχει τη Δευτέρα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στο 9ο Φεστιβάλ Αγροτικού Πολιτισμού, στη Λόφου και κληθείς να αναφερθεί σε πρωτοβουλία που ανέλαβε ο ίδιος για το θέμα της ΑΤΑ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «δεν έχω αναλάβει κάποια συγκεκριμένη πρωτοβουλία, ενημερώνομαι από τον Υπουργό Εργασίας για τις διεργασίες».

«Τη Δευτέρα έχω κοινή συνάντηση με τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας, να ανταλλάξουμε απόψεις και ευελπιστώ το συντομότερο δυνατόν να υπάρξει κατάληξη», σημείωσε.

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι κάποιοι ισχυρίζονται ότι δεν είναι ικανοποιημένος από τους χειρισμούς του Υπουργού Εργασίας και για αυτό προβαίνει σε αυτή την παρέμβαση για την ΑΤΑ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης απάντησε «όχι, οι Υπουργοί λειτουργούν εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας. Είμαι σε συνεχή διαβούλευση, ενδιαφέρομαι και φυσικά θα συναντήσω τους Υπουργούς για να δω πώς προχωρούμε έτσι ώστε να υπάρξει κατάληξη το συντομότερο δυνατόν». 

