ΠτΔ: Με πράξεις αλλάζουμε το κράτος του ’60

Με πράξεις και όχι με λόγια, αλλάζουμε το κράτος του ’60, δήλωσε την Παρασκευή ο Προέδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, κληθείς να σχολιάσει την έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο την Πέμπτη νομοσχεδίου που αφορά στον έλεγχο των αποφάσεων του Γενικού Δημόσιου Κατήγορου.

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους μετά την τελετή απονομής του πράσινου μπερέ στους εθνοφρουρούς της 2025 ΕΣΣΟ στο Σταυροβούνι, και κληθείς να σχολιάσει την χθεσινή απόφαση για το ανέλεγκτο του Γενικού Εισαγγελέα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι, «έχω πει πολλές φορές ότι με πράξεις και όχι με λόγια, αλλάζουμε το κράτος του ‘60».

«Οι μεταρρυθμίσεις είναι μία από τις πέντε βασικές προτεραιότητες αυτής της Κυβέρνησης και το αποδεικνύουμε με την μεταρρύθμιση της Νομικής Υπηρεσίας, της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, τον φορολογικό μετασχηματισμό, το θέμα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, έρχεται η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση που η τελευταία έγινε, αν δεν με απατάει η μνήμη μου το 1980», είπε. «Θα προχωρήσουμε με τολμηρές μεταρρυθμίσεις γιατί πρέπει να λειτουργούμε με όρους του κράτους του 2025 και όχι με όρους του 1960 και επαναλαμβάνω, έχουμε ξεκάθαρη πολιτική βούληση για να προχωρήσουμε με τολμηρές και συνεχείς μεταρρυθμίσεις», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν υπάρξει και μεταρρύθμιση στη δημόσια υπηρεσία, είπε «Φυσικά». Σημείωσε ότι έχει γίνει μια μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας, «η οποία εφαρμόζεται τώρα και την αξιολογούμε και έχει προκλήσεις και θα επανέλθουμε ακριβώς για να γίνουν διορθώσεις, όπως για παράδειγμα και η μεγάλη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης».

Αναφέροντας ότι είναι επί δικής του διακυβέρνησης που ξεκίνησε η υλοποίηση, είπε ότι αξιολογείται συνεχώς και ότι αμέσως μετά τις βουλευτικές εκλογές «θα πάμε στη Βουλή των Αντιπροσώπων με συγκεκριμένες εισηγήσεις για να κάνουμε την μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης ακόμη πιο αποτελεσματική».

Όλες οι μεταρρυθμίσεις αποσκοπούν στο να εξυπηρετήσουν ένα και μόνο στόχο, την καθημερινότητα του Κύπριου πολίτη, είπε.

