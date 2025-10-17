Η προστασία των δημόσιων λειτουργών είναι υπόθεση όλων μας

Τα τελευταία χρόνια, και ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες, γινόμαστε μάρτυρες περιστατικών βίας και επιθέσεων εναντίον δημόσιων λειτουργών. Λειτουργοί υπηρεσιών και του κράτους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την τήρηση του νόμου και την εξυπηρέτηση του πολίτη, καλούνται να επιτελέσουν το καθήκον τους κάτω από συνθήκες που ενίοτε απειλούν όχι μόνο την ομαλή άσκηση των καθηκόντων τους, αλλά και την ίδια τους τη σωματική ακεραιότητα.

Η συχνότητα αυτών των περιστατικών δεν μπορεί να μας αφήνει αδιάφορους. Δεν πρόκειται απλώς για μεμονωμένες πράξεις βίας. Κάθε τέτοιο περιστατικό υπονομεύει την αξιοπιστία της δημόσιας διοίκησης, αποδυναμώνει την τήρηση της δημόσιας τάξης και θέτει σε κίνδυνο τη θεμελιώδη αρχή της εφαρμογής του νόμου. Μια κοινωνία που επιτρέπει τη στοχοποίηση όσων υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον κινδυνεύει να διολισθήσει σε ανομία και ανασφάλεια.

Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο, κατέθεσα εκ μέρους του Δημοκρατικού Συναγερμού πρόταση νόμου που προβλέπει αυστηρότερη ποινική μεταχείριση για τέτοιες πράξεις. Συγκεκριμένα, προτείνεται όπως θεωρείται διακεκριμένο αδίκημα η πρόκληση σωματικής βλάβης σε δημόσιο λειτουργό ή σε όργανο τήρησης της τάξης κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, με την αντίστοιχη επιβολή βαρύτερων ποινών. Παράλληλα, η πρόνοια αυτή επεκτείνεται και σε περιπτώσεις παρεμπόδισης ή επιθέσεων κατά δημοσίων υπαλλήλων, ώστε να καλυφθεί το σύνολο των εργαζομένων που καθημερινά βρίσκονται εκτεθειμένοι σε κινδύνους λόγω της υπηρεσίας τους.

Η πολιτεία οφείλει να σταθεί στο πλευρό εκείνων που υπηρετούν τον πολίτη. Η ενίσχυση της προστασίας τους δεν είναι μόνο θέμα δικαιοσύνης. Είναι ζήτημα σεβασμού και αναγνώρισης του τους. Ταυτόχρονα, αποτελεί σαφές μήνυμα προς την κοινωνία ότι η ανοχή στη βία δεν έχει θέση σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος και ότι η ασφάλεια δεν μπορεί να τεθεί σε δεύτερη μοίρα έναντι οποιασδήποτε άλλης σκοπιμότητας.

Είναι υποχρέωση όλων μας να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι που εργάζονται καθημερινά για την τήρηση της νομιμότητας και την εξυπηρέτηση των πολιτών, θα το πράττουν σε συνθήκες ασφάλειας και με την πλήρη στήριξη της Πολιτείας. Μόνο έτσι θα αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη του πολίτη προς τους θεσμούς και θα ενισχύσουμε το αίσθημα δικαιοσύνης που οφείλει να διέπει κάθε δημοκρατική κοινωνία.

*Βουλευτής ΔΗΣΥ Αμμοχώστου