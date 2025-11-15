Το βασίλειο της οικογενειοκρατίας…

Του Γιαννάκη Ηρακλέους

• Νίκος Αναστασίου, πρόεδρος της ΕΔΕΚ: «Έχουμε να αντιμετωπίσουμε τη διακωμώδηση της πολιτικής τύπου Φειδία, τον μεσσιανισμό του Οδυσσέα Μιχαηλίδη και τις ακροδεξιές πολιτικές». Σώπα! Η ΕΔΕΚ θα αντιμετωπίσει τις ακροδεξιές πολιτικές; Δηλαδή η ΕΔΕΚ θα αντιμετωπίσει… την ΕΔΕΚ;! Φαίνεται, ακόμα εν εκατάλαβε ότι εβάλαν τον τζιαμαί για να κατεβάσει τα ρολά, ώστε να μην χρεωθεί ο Σιζόπουλος το κλείσιμο του μαγαζιού…

• Νίκος Νικολαΐδης, πρώην ανώτατο στέλεχος της ΑΗΚ, πρώην υπουργός, πρώην δήμαρχος Λεμεσού και, κρίνοντας από την ομιλία του στην υποδοχή της αγίας ζώνης, πιθανός υποψήφιος…μητροπολίτης: «Όποιος νοιάζεται για την ΕΔΕΚ δεν έχει δικαίωμα να κρατήσει το στόμα του κλειστό». Μα αν ανοίξει κάποιος το στόμα του, οι υπόλοιποι -όσοι ακόμα εμείναν- έθθεν να κλείσουν τη μούττη τους;!

• «Η Αρχιεπισκοπή εξήγγειλε την εφαρμογή σχεδίου στήριξης πολυτέκνων οικογενειών, με ειδική στόχευση στο τρίτο παιδί και άνω». Πόσα κοπελλούθκια, είπαμεν, έσhει ο Αρχιεπίσκοπος;...

• Θα εκτοξεύσουμε, λέει, κυπριακό δορυφόρο στο Διάστημα! Μετά που θα ιδρύσουμε δικό μας ΝΑΤΟ, γιατί να μην ιδρύσουμε και δική μας NASA; Άλλωστε, κλαννιές εκτοξεύουμε, στους δορυφόρους θα κωλώσουμε;!

• Ως «φάρο φωτεινό», χαρακτήρισε την Κύπρο ο ΠτΔ! Το μαρτυρεί η πυρκαγιά που έκανε στάχτη τα κρασοχώρια Λεμεσού…

• Οκτώ χρόνια, από το 2017, δεν κουνήθηκε φύλλο στο Κυπριακό και κανείς από του «στάτους-κβοϊστές» δεν ενοχλήθηκε. Την επομένη της εκλογής του Έρχιουρμαν, ούλλοι… εσhιασhιάραν πότε θα επαναρχίσουν οι συνομιλίες! Η λύση του Κυπριακού τούς εμάρανε!

• «Να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε», η μόνιμη επωδός του Προέδρου Χριστοδουλίδη. Αμφιβάλλω αν μπορέσουμε να συμφωνήσουμε «πού μείναμε», ακόμη και μεταξύ μας, πόσω μάλλον με την άλλη πλευρά. Εκτός και αν ο Πρόεδρος εννοεί να συνεχίσουμε «από το ξενοδοχείο που μέναμε»!

• Μιλώντας στα εγκαίνια -λείπει ο Μάρτης που τη Σαρακοστή;- μιας υδατοδεξαμενής του ΕΟΑ Λάρνακας στις 4 Νοεμβρίου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι «στόχος είναι μέχρι το 2028 η κάλυψη του 100% των υδρευτικών αναγκών της Κύπρου». Μα, ξέχασε που μας έλεγε τον περασμένο Απρίλη ότι «το υδατικό λύθηκε»; Δηλαδή, θα… ξαναλύσει ένα ήδη λυμένο πρόβλημα;!

• Βάλλοντας άπου ρέξει με τον Χαρτσιώτη «ποιος θα φκάλει περίτου τη γλώσσα του περίπατο», η υπουργός Γεωργίας μάς πληροφόρησε ότι «η λειψυδρία κρατά από τον καιρό της Αγίας Ελένης», υπονοώντας πως «1.700 χρόνια -τόσα πέρασαν από τότε- κορυζιασμένοι της δίψας τζ’ εν εσυνηθίσετε, τζαι περιμένετε που λλέου μου να σας ξεδιψάσω; Άγια ολάν, παραιτάτε με»! Εντούτοις, ο Πρόεδρος ακόμα να την παραιτήσει!

• Μετά την πρόσφατη έξαρση του εγκλήματος και αφού ο υπουργός Δικαιοσύνης, Μάριος Χαρτσιώτης, εσήκωσε τα χέρια δηλώνοντας ότι «το έγκλημα υπήρχε, υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει», πότε επιτέλους ο Πρόεδρος θα αποφασίσει να κάμει αλλοκαμιάν αιφνιδιαστικήν έφοδο -διάβαζε «επικοινωνιακή παράσταση»- σε κανέναν Αστυνομικό Σταθμό, τη συνοδεία ασφαλώς και τηλεοπτικών συνεργείων, προκειμένου να τους παραντζιείλει πώς να πατάξουν το έγκλημα;!

• Ποιαν άλλη σκοπιμότητα, πλην των προσωπικών φιλοδοξιών της πρώτης κυρίας, εξυπηρετεί η παθιασμένη επιμονή των ανακτόρων στην άρνηση δημοσιοποίησης των χορηγών του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, γνωστού ως «Ταμείο της Φιλίππας»; Κανείς δεν εμποδίζει την πρώτη κυρία από την άσκηση των φιλανθρωπικών της αισθημάτων, αυτά όμως για να είναι γνήσια θα έπρεπε να προέρχονται από την πούγκα της και όχι από ανώνυμες εισφορές ιδιοτελών και συμβαλλομένων με το δημόσιο «ευεργετών», οι οποίοι -είναι κοινό μυστικό- αποβλέπουν να εξαργυρώσουν στο πολλαπλάσιο την όποια «δωρεά» τους. Συγγνώμη αλλά έχει τα όριά της η εκ μέρους του προεδρικού ζεύγους υποτίμηση της νοημοσύνης του κόσμου…

• Η μόνιμη και μοναδική έγνοια του Προέδρου από την ημέρα της εκλογής του είναι η επανεκλογή του, προκειμένου να προετοιμάσει το έδαφος να τον διαδεχθεί η Φιλίππα, ώστε να συνεχιστεί η οικογενειακή δυναστεία. Πώς το είπε ο Άρθουρ Κλαρκ, 1917-2008, Άγγλος συγγραφέας; «Ο πολιτικός σκέφτεται τις επόμενες γενιές. Ο πολιτικάντης τις επόμενες εκλογές».

• Και τι δεν είναι σάπιο στο βασίλειο της οικογενειοκρατίας;…