Στις 14 Ιανουαρίου απαντά στις κατηγορίες ο 49χρονος για την ρίψη πυροβολισμών στο σπίτι της αδερφής του.

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου παρουσιάστηκε σήμερα Πέμπτη ο 49χρονος ο οποίος τελούσε από την Κυριακή υπό τετραήμερη κράτηση για υπόθεση ρίψης πυροβολισμών έξω από σπίτι στην Μεσόγη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, εναντίον του 49χρονου καταχωρήθηκε ποινική υπόθεση η οποία ορίστηκε για απάντηση 14 Ιανουαρίου του 2026.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Μεσόγης τα ξημερώματα του Σαββάτου. Ο 49χρονος αντιμετωπίζει τα αδικήματα της ρίψης πυροβολισμών εντός κατοικημένης περιοχής, οπλοφορίας και διέγερσης τρόμου, πρόκλησης ζημιάς.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 05:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου , λήφθηκε πληροφορία στην Αστυνομία, για ρίψη αριθμού πυροβολισμών σε χωριό της επαρχίας Πάφου.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν για εξετάσεις στην περιοχή, όπου εντόπισαν τον 49χρονο.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, ο 49χρονος μετέβηκε έξω από οικεία συγγενικού του προσώπου, της αδερφής τους όπου μετά τη ρίψη των πυροβολισμών, θεάθηκε να έχει στην κατοχή του ένα κυνηγετικό πυροβόλο όπλο.

Στο πλαίσιο της εξετάσεων από μέλη της ΑΔΕ Πάφου,αναφέρεται, «διαπιστώθηκε ότι σε κεραίες τηλεφωνίας που είναι εγκατεστημένες στην οροφή της κατοικίας, είχε προκληθεί ζημιά από ρίψη πυροβολισμών, ενώ στη σκηνή εντοπίστηκαν τρία άδεια, χρησιμοποιημένα φυσίγγια κυνηγετικού πυροβόλου όπλου».

Τα μέλη της Αστυνομίας, «εντόπισαν επίσης ένα κυνηγετικό πυροβόλο, που είχε αφεθεί πάνω στο περιτοίχισμα παρακείμενου υποστατικού.

Το κυνηγετικό όπλο φέρεται, σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, να άφησε στο περιτείχισμα ο 49χρονος».

Από τη ρίψη των πυροβολισμών τραυματίστηκε οποιοδήποτε πρόσωπο».