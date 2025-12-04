Ψηφίστηκε η ανακατανομή των εδρών: Κέρδισε μία η Πάφος και έχασε η Λευκωσία - Πώς χαρακτήρισαν το γεγονός οι βουλευτές

Με 38 ψήφους υπέρ, η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε τροποποιήσεις που αναπροσαρμόζουν την κατανομή των βουλευτικών εδρών βάσει του επικαιροποιημένου εκλογικού καταλόγου. Μετά την ενσωμάτωση του συμπληρωματικού εκλογικού καταλόγου της 2ας Οκτωβρίου 2025, η Πάφος αποκτά μία επιπλέον έδρα, ανεβαίνοντας από τέσσερις σε πέντε, ενώ η Λευκωσία μειώνεται από είκοσι σε δεκαεννέα, λόγω διαφοροποίησης του αριθμού των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων.

Κατά τη συζήτηση, οι τοποθετήσεις των Βουλευτών επικεντρώθηκαν στη θεσμική συνέπεια, την ανάγκη σεβασμού της πληθυσμιακής αναλογίας και τη σημασία της αυτόματης εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους.

Ο Βουλευτής ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού ανέφερε ότι η Βουλή «σήμερα συμμορφώνεται με τη νομοθεσία που η ίδια ψήφισε», δηλώνοντας θα υπερψηφίσει του κόμμα του και εκτιμώντας ότι η έδρα «θα επανέλθει στη Λευκωσία» σε επόμενη ανακατανομή.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρυσάνθος Σαββίδης χαρακτήρισε τη μέρα «ιστορική», σημειώνοντας ότι «από ιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας η Πάφος αποκτά πέντε Βουλευτές και πως αυτό προσθέτει ακόμα μια δυνατή φωνή στο Κοινοβούλιο.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ Μαρίνος Μουσιούττας υπενθύμισε ότι η πρόσφατη τροποποίηση της εκλογικής νομοθεσίας προέβλεπε ρητά ότι ο εκλογικός κατάλογος θα καθορίζει τον αριθμό των εδρών. «Για να είμαστε συνεπείς, το κάναμε», τόνισε, εκφράζοντας παράλληλα τη βεβαιότητα ότι με την αυτόματη εγγραφή η έδρα θα επανέλθει στη Λευκωσία.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Χαράλαμπος Πάζαρος ανέφερε ότι η αλλαγή «επιλύει ένα διαχρονικό πρόβλημα» και δυναμώνει τη φωνή της Πάφο, προσθέτοντας ότι η απόκτηση πέμπτης έδρας δίνει «δικαίωμα και δεύτερου σταυρού» στους ψηφοφόρους, βοηθώντας και στις εσωκομματικές διαδικασίες.

Ο ανεξάρτητος Βουλευτής Λεμεσού Ανδρέας Θεμιστοκλέους έκανε λόγο για ηθική υποχρέωση, λέγοντας ότι κανένας Βουλευτής δεν μπορεί να αντιταχθεί «σε αυτό που πριν από λίγες εβδομάδες ψήφισε». Υπογράμμισε ότι η έδρα ανήκει δικαιωματικά στην Πάφο και προειδοποίησε ότι με την αυτόματη εγγραφή δεν είναι μόνο η Πάφος και η Λευκωσία που θα επηρεαστούν.

Από την πλευρά του, ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Δημήτρης Δημητρίου σημείωσε ότι η ψήφιση είναι «αυτονόητη», καθώς οι έδρες πρέπει να κατανέμονται με βάση τους εγγεγραμμένους ψηφοφόρους. Υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται για «ιστορική στιγμή ή μεταρρύθμιση», αλλά για εφαρμογή των αυτονόητων.

Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος επανέφερε το ζήτημα του συνολικού αριθμού των Βουλευτών, λέγοντας ότι η Κύπρος δεν μπορεί να έχει τον μικρότερο αριθμό βουλευτών στην ΕΕ και ότι η αύξησή τους είναι αναγκαία για την αποτελεσματική κοινοβουλευτική λειτουργία, τη διπλωματία και τη συμμετοχή στις επιτροπές.

Τέλος, ο Βουλευτής ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλλάς εισηγήθηκε όπως λαμβάνεται υπόψη και η πραγματική συμμετοχή των πολιτών, ώστε ο αριθμός εδρών ανά επαρχία να λειτουργεί ως κίνητρο για ενεργότερη συμμετοχή στα κοινά.

Πηγή: ΚΥΠΕ