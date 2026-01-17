«Σε μια εποχή αστάθειας, η συμφωνία ΕΕ-Mercosur δυναμώνει την Ευρώπη», γράφει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Γράφει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν,

Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πάνω από ένα τέταρτο του αιώνα αφότου ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Mercosur κατάφεραν κάτι ιστορικό: μια συμφωνία εταιρικής σχέσης η οποία φέρνει τις δύο περιοχές μας πιο κοντά και ωφελεί σχεδόν 700 εκατομμύρια πολίτες. Η συμφωνία αυτή θα δημιουργήσει μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές ζώνες στον κόσμο, η οποία θα εκτείνεται σε 31 χώρες και θα αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα πέμπτο του παγκόσμιου ΑΕΠ. Θα ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ περιφερειών που συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις σε μια στιγμή όπου το ανοιχτό εμπόριο βρίσκεται υπό απειλή. Αυτό είναι πραγματικά σημαντικό σε μια χρονιά όπου κυριάρχησαν οι αυξανόμενοι δασμοί και οι εμπορικοί περιορισμοί —και είναι σημαντικό όχι μόνο για τις ηπείρους μας, αλλά και για την παγκόσμια οικονομία.

Την εβδομάδα που έρχεται, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεκινά τη συζήτηση σχετικά με τα πλεονεκτήματα της συμφωνίας, ασκώντας τη δημοκρατική του ευθύνη για τη χορήγηση της τελικής έγκρισης. Πρόκειται για μια συμφωνία που αξίζει να λάβει ευρεία στήριξη, καθώς αποφέρει οφέλη που θα γίνουν αισθητά σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ. Προσβλέπω στην εποικοδομητική συνεργασία με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι Ευρωπαίοι θα επωφεληθούν πλήρως από τις ευκαιρίες που προσφέρει.

Με τη συμφωνία θα καταργηθούν δασμοί δισεκατομμυρίων ευρώ, θα ανοίξουν οι αγορές δημόσιων συμβάσεων και οι εταιρείες θα αποκτήσουν την προβλεψιμότητα που χρειάζονται για να προγραμματίζουν, να επεκτείνονται και να πραγματοποιούν επενδύσεις. Οι 60.000 ευρωπαϊκές εταιρείες που πραγματοποιούν ήδη εξαγωγές στη Mercosur θα επωφεληθούν άμεσα, καθώς εκτιμάται ότι θα εξοικονομήσουν 4 δισ. ευρώ σε εξαγωγικούς δασμούς κάθε χρόνο. Πολύ περισσότερες, και ιδίως μικρές και μεσαίες, είναι οι επιχειρήσεις που θα αποκτήσουν ευκολότερη πρόσβαση σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά, απελευθερώνοντας νέες επενδύσεις, τονώνοντας την ανάπτυξη και στηρίζοντας τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Πρόκειται για μια συμφωνία που θα δώσει ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη και στις δύο ηπείρους μας. Το ξέρουμε γιατί είναι ένα μοντέλο που έχουμε δει να πετυχαίνει και στο παρελθόν. Πριν από οκτώ χρόνια τέθηκε σε ισχύ η εμπορική συμφωνία ΕΕ-Καναδά. Από τότε, το διμερές εμπόριο έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 70 %, δημιουργώντας ποιοτικές θέσεις εργασίας και ενδυναμώνοντας τις ευρωπαϊκές αλυσίδες εφοδιασμού όσον αφορά τα κρίσιμα υλικά. Η συμφωνία ΕΕ-Mercosur αναμένεται να αποφέρει παρόμοια οφέλη, με τις εξαγωγές της ΕΕ να αναμένεται να αυξηθούν έως και 50 δισ. ευρώ. Αυτοί δεν είναι αφηρημένοι αριθμοί: είναι μελλοντικά παραδείγματα επιτυχίας για εταιρείες και κοινότητες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Εξαιρετικά σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι δύο οικονομίες μας αλληλοσυμπληρώνονται. Η Ευρώπη χρειάζεται ασφαλή πρόσβαση στις πρώτες ύλες που στηρίζουν την πράσινη και την ψηφιακή μας μετάβαση —λίθιο, σιδηρομετάλλευμα, νικέλιο κ.λπ.— και για τις οποίες η Λατινική Αμερική διαθέτει μερικά από τα μεγαλύτερα αποθέματα στον κόσμο. Εν τω μεταξύ, οι χώρες της Mercosur χρειάζονται σταθερή πρόσβαση σε επενδύσεις, τεχνολογία και διαφοροποιημένες αγορές. Αυτό ακριβώς είναι που φέρνει η Ευρώπη.

Το αποτέλεσμα είναι πραγματικά επικερδές για όλους. Η Λατινική Αμερική ανεβαίνει στην αξιακή αλυσίδα, από την εξόρυξη έως την επεξεργασία και τη διύλιση, δημιουργώντας καλύτερες θέσεις εργασίας και πιο ανθεκτικές βιομηχανίες. Για την Ευρώπη δημιουργούνται νέες ευκαιρίες για τις εταιρείες μας και μεγαλύτερη ασφάλεια του εφοδιασμού για τα υλικά που είναι απαραίτητα για τις τεχνολογίες του μέλλοντος.

Η συμφωνία αυτή αποφέρει οφέλη όχι μόνο για τη βιομηχανία, αλλά και για τους γεωργούς της Ευρώπης. Οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων της ΕΕ αναμένεται να αυξηθούν κατά σχεδόν 50 %. Οι χώρες της Mercosur θα αναγνωρίσουν επίσης πάνω από 350 ευρωπαϊκές γεωγραφικές ενδείξεις. Προϊόντα από το τυρί Comté έως το Prosciutto di Parma, από το κρασί Cava έως την πολωνική βότκα θα απολαμβάνουν πλέον ισχυρή νομική προστασία σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική. Θα ανοίξουν σημαντικές νέες ευκαιρίες για τις ενωσιακές εξαγωγές τροφίμων και ποτών, ενώ παράλληλα θα διασφαλιστεί ότι τα τρόφιμα που εισάγονται στην ΕΕ πληρούν τα υψηλά πρότυπά μας όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια. Επιπλέον, εξασφαλίσαμε ισχυρές διασφαλίσεις για τους ευαίσθητους αγροδιατροφικούς τομείς μας, με μηχανισμούς που θα περιορίζουν τις εισαγωγές από τη Mercosur εάν υπάρξει ανάγκη. Η συμφωνία αποδεικνύει ότι το ανοικτό εμπόριο και τα μέτρα προστασίας δεν έρχονται σε αντίθεση μεταξύ τους, καθώς και τα δύο αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του σχεδιασμού της. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι τομείς της ενωσιακής οικονομίας της—μεταξύ των οποίων και οι γεωργοί μας— μπορούν να τη στηρίξουν με εμπιστοσύνη.

Η σπουδαιότητα αυτής της συμφωνίας εκτείνεται πολύ πιο πέρα από τις οικονομικές πτυχές της. Αποτελεί ένα στρατηγικό μήνυμα σε μια χρονική στιγμή όπου οι γεωπολιτικοί συνασπισμοί γίνονται πιο άκαμπτοι και ο κατακερματισμός αυξάνεται. Αντί για τον ανταγωνισμό και την πόλωση, η ΕΕ και η Mercosur επιλέγουν τη συνεργασία και τη σύμπραξη. Η συμφωνία αναδεικνύει το γεγονός ότι οι ταχέως αναπτυσσόμενες οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο επιθυμούν ισχυρές εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις με την Ευρώπη, καθώς συνεχίζουμε να είμαστε ένας σταθερός και αξιόπιστος εταίρος.

Σ’ έναν κόσμο που είναι αντιμέτωπος με οικονομική αβεβαιότητα και γεωπολιτικές διαιρέσεις, η ΕΕ και η Mercosur οικοδομούν κάτι διαφορετικό —αξιόπιστους δεσμούς, βασισμένους στη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα, με μια τεράστια ολοκληρωμένη αγορά που βασίζεται στο κράτος δικαίου. Με αυτόν τον τρόπο αποκτάμε μια κοινή πλατφόρμα όπου μπορούμε να εργαστούμε από κοινού πάνω στις μεγάλες παγκόσμιες προκλήσεις της εποχής μας, από την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της αποψίλωσης των δασών έως την ενίσχυση και τη μεταρρύθμιση των διεθνών θεσμών.

Η συμφωνία αυτή είναι κάτι περισσότερο από μια εμπορική πράξη. Είναι μια δήλωση προθέσεων από δύο περιοχές που συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις και είναι αποφασισμένες να διαμορφώσουν μια πιο ανοικτή, προβλέψιμη και συνεργατική παγκόσμια οικονομία. Από το 2000 που ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις, γενιές ηγετών έφεραν τη συμφωνία πιο κοντά στην πραγματικότητα. Η σύναψή της τώρα, σε μια περίοδο συγκρούσεων, κατακερματισμού και αυξανόμενου προστατευτισμού, στέλνει ένα σαφές μήνυμα στον κόσμο: το παγκόσμιο εμπόριο μπορεί ακόμη να οικοδομηθεί πάνω στην εμπιστοσύνη και τα κοινά συμφέροντα —και μπορεί να αποφέρει πραγματικά οφέλη για τους πολίτες και τις οικονομίες μας.