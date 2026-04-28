Ο Γκουτέρες, οι εκλογές και λοιπά

Συμπεριλαμβάνεται και ο Αντόνιο Γκουτέρες στο καραβάνι των ΓΓ του ΟΗΕ που δεν μπόρεσαν να λύσουν το Κυπριακό. Η θητεία του τελειώνει στις 31 Δεκεμβρίου. Υπάρχουν τέσσερις υποψήφιοι που ετοιμάζονται να πληρώσουν τη θέση του. Οι δύο από αυτούς τους υποψήφιους είναι γυναίκες. Κάποιοι κάνουν προσπάθειες για να είναι γυναίκα η ΓΓ του ΟΗΕ στη νέα διαδικασία. Αυτή τη φορά να διοριστεί γυναίκα, που λέγεται ότι υπάρχει πίσω από κάθε επιτυχημένο άνδρα. Θα δείτε πώς θα πραγματοποιηθεί το θαύμα που επιθυμούν οι Κύπριοι με μια γυναίκα. Αν με ρωτάτε, οι γυναίκες είναι πιο θαρραλέες στη διπλωματία και την πολιτική. Είναι αλήθεια πως η Μάργκαρετ Θάτσερ έκανε την Αγγλία να κλάψει, αλλά η Ιντίρα Γκάντι ήταν το φως στο σκοτάδι της Ινδίας και η Μπεναζίρ Μπούτο του Πακιστάν. Φυσικά, δεν μπορώ να πω το ίδιο για τη Χίλαρι Κλίντον ή για την Τανσού Τσιλέρ στην Τουρκία.

Ο Γκουτέρες μας εγκαταλείπει πριν καν φτάσουμε στα μισά του δρόμου, όμως φαίνεται πως δεν μπορεί να το χωνέψει. Και ετοιμάζεται να κάνει μια τελευταία επίθεση. Τον Ιούλιο. Μια τελευταία κίνηση. Για να δούμε τι θα βγει από αυτήν. Δεν νομίζω ότι θα βγει κάτι. Μου φαίνεται ότι θέλει να αφήσει ένα πακέτο στον επόμενο Γενικό Γραμματέα. Έναν οδικό χάρτη. Σε κάποιους δημιούργησε ελπίδα η πρωτοβουλία Γκουτέρες τον Ιούλιο. Θεωρούν ότι θα επηρεάσουν και εμάς οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και θα γίνει κάτι εδώ προς αυτή την κατεύθυνση. Μπορεί. Δεν ξέρουμε τι υπολογισμοί γίνονται στο παρασκήνιο. Όμως, είναι αλήθεια πως το τελευταίο διάστημα αυξήθηκε το διεθνές ενδιαφέρον για την Κύπρο. Η συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών στην Κύπρο. Ο στόχος της αναβάθμισης των στρατιωτικών δραστηριοτήτων της Γαλλία στο νησί. Οι στενές σχέσεις που έκτισε η Κυπριακή Δημοκρατία με τις αραβικές χώρες. Και οι δηλώσεις του κυβερνήτη των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή Τομ Μπάρακ ότι «η Τουρκία κάνει ό,τι της πούμε». Όλα αυτά μπορούν να θεωρηθούν και σημάδια νέων εξελίξεων στην Κύπρο.

Όμως, εγώ αποδίδω πιο πολλή σημασία στις εκλογές στον νότο παρά στη νέα πρωτοβουλία του Γκουτέρες τον Ιούλιο. Φαίνονται σαν να είναι διαφορετικές από κάθε άλλη φορά. Τα νέα κόμματα έχουν προβάδισμα από τα παραδοσιακά κόμματα. Μήπως η κοινωνία θέλει αλλαγή στην πολιτική; Δεν αποδίδω πολλή αξία στις δημοσκοπήσεις, όμως κάποια σημεία είναι αξιοπρόσεκτα. Έχουν γεράσει πολύ οι υποστηρικτές των δύο κομμάτων που προηγούνται, ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ. Οι νέοι συγκεντρώθηκαν πιο πολύ στο κόμμα του Φειδία Άμεση Δημοκρατία και στο ΕΛΑΜ. Και στο ΑΛΜΑ που κυνηγάει τις ατασθαλίες. Τι σύνθεση της Βουλής θα προκύψει από αυτό; Το ΕΛΑΜ άρχισε να είναι πολύ αποτελεσματικό στη γραμμή του εθνικισμού που επαναλαμβάνει. Μπορεί να επηρεάσουν πολύ στις αποφάσεις που θα ληφθούν στο Κυπριακό κατά τη νέα περίοδο. Γι' αυτό τον λόγο προσπαθεί να διατηρεί θερμές τις σχέσεις του με το ΕΛΑΜ ο Χριστοδουλίδης, ο οποίος ονειρεύεται να εκλεγεί για ακόμα μία θητεία. Η άνοδος του ΕΛΑΜ μπορεί να επηρεάσει και τις κοινές ελληνοτουρκικές δραστηριότητες στο νησί. Με τις σοβινιστικές και ακραίες ενέργειές του, κατάφερε να περάσει μπροστά από ένα κόμμα που μεταφέρει τη σημαία του εθνικισμού όπως το ΔΗΚΟ. Τα ακραία κόμματα πάντα έχουν περισσότερη πέραση. Χάνεται δε ένα παραδοσιακό κόμμα όπως η ΕΔΕΚ και αγωνίζεται για να μην κολλήσει στο εκλογικό μέτρο. Σε καμία δημοσκόπηση δεν αναφέρεται ότι οι Οικολόγοι θα περάσουν το εκλογικό μέτρο. Γιατί; Κατά την άποψή μου, είναι το κόμμα που μεταφέρει πιο μπροστά τη σημαία του αγώνα κατά της κατοχής. Ο αγαπητός μου φίλος Οζ Καραχάν. Ζει στον νότο και διεξάγει τις πολιτικές του δραστηριότητες στον νότο. Ο Οζ Καραχάν έγινε ο πρώτος Τουρκοκύπριος στην ιστορία μας, ο οποίος επισκέφθηκε τα φυλακισμένα μνήματα των μελών της ΕΟΚΑ που εκτελέστηκαν κατά την περίοδο των Άγγλων. Δεν θυμάμαι άλλον Τουρκοκύπριο που έχει επισκεφθεί εκείνα τα μνήματα. Με το θάρρος, την τόλμη του και την υπεράσπιση της Κυπριακής Δημοκρατίας μου θυμίζει τον Ντερβίς Καβάζογλου. Ελπίζω να αξιοποιήσει την υποψηφιότητά του η ελληνοκυπριακή κοινότητα.

Ζούμε σε ένα νησί που διψά για ειρήνη και επανένωση. Ίσως να μην μπορούν να κάνουν και πολλά για εμάς οι Γενικοί Γραμματείς του ΟΗΕ που φεύγουν. Αλλά εμείς μπορούμε να κάνουμε πολλά για τον εαυτό μας, έτσι δεν είναι;