Όλοι μας θα έχουμε θέματα και θεάματα «μαζί»

Επιτέλους οι πόλεις μας άρχισαν να μυρίζουν προεκλογική ατμόσφαιρα… Δεν θα δείτε μικρή αφισούλα πουθενά. Τώρα έχουν κατακλυσθεί οι γιγαντοαφίσες με όλες και όλους, που με το μέγεθος και τα συνθήματά τους προσπαθούν να συγκινήσουν τα ζαλισμένα μας μυαλά. Προσπαθούν -μάταια πιστεύω εγώ- με τεράστιες υποσχέσεις και συνηθισμένα συνθήματα παλαιάς κοπής, να προσελκύσουν και να αποσπάσουν ψήφους από τους διερχόμενους κυρίως οδηγούς, οι οποίοι από τα μποτιλιαρίσματα αγναντεύουν νέους κυρίως υποψηφίους, αφού από τους παλιούς ελάχιστοι τολμούν να ξαναδοκιμάσουν την τύχη τους.

Νέα κόμματα

Νέοι υποψήφιοι

«Νέα» σε εισαγωγικά πάντα συνθήματα.

Κυρίαρχο χρώμα το μπλε

Το ΑΚΕΛ ακόμα δεν εμφάνισε τα χαρτιά του στους τοίχους, τις ταράτσες και τις γιγαντοαφίσες…

Τα μικρά και νέα κόμματα ακόμα ψάχνονται...

Πρόσεξα πως οι του ΔΗΣΥ «κρύβουν» σχεδόν το έμβλημα του κόμματος.

Τι σημαίνει, «όλοι μαζί μπορούμε»; Πάλι; Πότε ήμασταν όλοι... μαζί;... Χιλιοειπωμένο δεν συγκινεί κανέναν, γιατί κανένας δεν νιώθει πως είναι μαζί με πολλούς άλλους…

Θα το πω χωρίς όνομα φυσικά, γιατί δεν χρειάζεται να φωτογραφίζουμε κανέναν. Βρέθηκα σε είσοδο πολυκατοικίας όπου ήταν μαζεμένοι αρκετοί, μάλλον υποψήφιοι. Ανέμεναν τους ανελκυστήρες για να τους πάρουν στα ψηλά όπου βρίσκονται οι κομματικοί αρχηγοί…

Συζητούσαν μεγαλόφωνα κι εξέφραζαν τις πεποιθήσεις τους. Ένας μάλιστα ομολογούσε πως βρέθηκε να είναι υποψήφιος για τις εκλογές του Μαΐου χωρίς να γνωρίζει προηγουμένως ότι τον πρότειναν και αποφάσισαν ερήμην του την υποψηφιότητά του! Φαινόταν να μην τον ενοχλεί, μάλλον του χάιδευε το εγώ πως βρέθηκε και ξεχωριστός, και υποψήφιος χωρίς να μπει κάποιος στον κόπο να διαβουλευθεί μαζί του!

Τέλος πάντων, περιμένοντας τη σειρά μου άκουσα ενδιαφέρουσες προοπτικές για την καινούργια Βουλή. Πως η καινούργια Βουλή θα έχει στην πλειοψηφία της καινούργια και ολόφρεσκα πρόσωπα. Αλλαγή! Ναι! Τουλάχιστον στις ηλικίες όλα θα ανατραπούν. Η πλειοψηφία θα είναι νέοι άνθρωποι που μέχρι να προσαρμοσθούν στα δεδομένα της Βουλής θα ξεκινήσει ο προεκλογικός για την επόμενη!..

Μπορώ να ισχυριστώ πως με τις αναμενόμενες εκλογές κλείνει ο κύκλος της μεταεισβολικής Κύπρου… Οι περισσότεροι ήταν αγέννητοι το 1974!

Είναι καλό αυτό ή κακό; Ό,τι και να πεις μέσα θα πέσεις… Οι παλιοί που παπαγάλιζαν τα ίδια παραμύθια αποσύρονται και οι νεοφώτιστοι θα πρέπει να βρούν κάτι εντελώς καινούργιο, δικό τους...

Το σίγουρο ένα είναι. Στα έδρανα της νέας Βουλής θα καθήσει το χάσμα των γενεών. Από μόνο του αυτό είναι γουστόζικο… Όλοι μας θα έχουμε θέματα και θεάματα «μαζί»...