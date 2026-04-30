Γελούν για τον άνθρωπο, γελούν

Είμαστε πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και επομένως πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, στο βόρειο μισό του νησιού, που διοικείται εκ μέρους της Τουρκίας, ούτε οι νόμοι της Κυπριακής Δημοκρατίας ισχύουν ούτε το δίκαιο της ΕΕ. Ο βορράς είναι κατεχόμενη περιοχή και εδώ κυριαρχεί η Τουρκία. Σε αυτή την κατάσταση πόσο μπορεί να προστατεύει τα δικαιώματα των πολιτών της στον βορρά η Κυπριακή Δημοκρατία; Ή η Ευρωπαϊκή Ένωση; Μπορεί να τα προστατεύσει; Η Κυπριακή Δημοκρατία έγινε πλήρες μέλος της ΕΕ εκπληρώνοντας τα κριτήρια της Κοπεγχάγης. Όμως, η διοίκηση-μαριονέτα στον βορρά δεν ρωτήθηκε για τα κριτήρια της Κοπεγχάγης. Θεωρήθηκε ότι ισχύει για όλους μας η εκπλήρωση των κριτηρίων από την Κυπριακή Δημοκρατία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αναγνωρίζει το κράτος-φάντασμα στον βορρά. Αποδέχεται μόνο ένα νόμιμο κράτος στο νησί. Την Κυπριακή Δημοκρατία!

Να επαναλάβω την ερώτηση: Η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας πώς μπορεί να προστατεύσει τα δικαιώματα των πολιτών της στην κατεχόμενη περιοχή; Να ξεκινήσω από το τελευταίο παράδειγμα. Η Τουρκία εμποδίζει αυθαίρετα την ελευθερία ταξιδιού των Τουρκοκυπρίων. Δεν επιτρέπει την είσοδο στην Τουρκία σε πολίτες μας που οι απόψεις τους δεν της αρέσουν και τους απελαύνει. Αν δεν είχαν τη δυνατότητα εξόδου στο εξωτερικό από τα λιμάνια στον νότο, οι πολίτες μας θα έμεναν στριμωγμένοι σε αυτή τη μάντρα τώρα. Δεν θα μπορούσαν να πάνε στο εξωτερικό ακόμα και για Ανώτατη Εκπαίδευση. Να είμαστε ευχαριστημένοι που οι πύλες άνοιξαν τον Απρίλιο του 2003 και σωθήκαμε από το να πνιγούμε από ασφυξία. Μέχρι το 2003 η Τουρκία ήταν η μόνη διέξοδος των Τουρκοκυπρίων για το εξωτερικό. Δηλαδή, αν η Τουρκία εφάρμοζε τότε την τωρινή πρακτική, όσοι από εμάς έχουν πολιτική απαγόρευση δεν θα μπορούσαν να κάνουν έστω και ένα βήμα στο εξωτερικό και θα καταδικάζονταν σε αυτή τη μάντρα.

Δεν υπάρχουν και πολλά που θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας για να προστατεύσει τα δικαιώματα των πολιτών της στον βορρά. Το πολύ που θα μπορούσε να κάνει είναι να το αναφέρει αυτό στο Ευρωκοινοβούλιο και να καταγγείλει στην Επιτροπή της ΕΕ αυτά που κάνει η Τουρκία εδώ. Όμως, μήπως δεν πρέπει να το κάνουμε εμείς αυτό πριν από τους αξιωματούχους της Κυπριακής Δημοκρατίας; Βλέπω τώρα ότι δεν πηγαίνουν και πολλές καταγγελίες από εμάς στην Ευρώπη. Το Κίνημα Ειρήνης και Αλληλεγγύης Κυπρίων ήταν το τελευταίο που το έκανε αυτό. Έγραψαν μια επιστολή απευθυνόμενη στον πρόεδρο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αντόνιο Κόστα, και του την επέδωσαν. Επέσυραν την προσοχή σε όσα συμβαίνουν στο βόρειο τμήμα του νησιού. Όμως, δεν πρέπει να μένουμε ώς εδώ. Τώρα γιατί κανένα πολιτικό κόμμα μας και καμία οργάνωσή μας δεν μεταφέρει στην Ευρώπη το συμβάν της απέλασης από την Τουρκία; Μήπως φοβούνται να καταγγείλουν την Τουρκία; Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ενδιαφέρεται και πολύ για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εδώ ένας λόγος για αυτό είμαστε και εμείς. Δεν υψώνουμε τη φωνή μας. Οι πολιτικοί μας που πηγαινοέρχονται στην Ευρώπη ως παρατηρητές δεν τα αναφέρουν καθόλου αυτά εκεί. Και ο παρατηρητής μας που πηγαίνει από το αριστερό κόμμα δεν κάνει τίποτε άλλο από το να εκφράζει την επίσημη άποψη και συνήθως να καταγγέλλει την ελληνοκυπριακή πλευρά.

Όσον αφορά τον τωρινό ηγέτη μας Τουφάν Έρχουρμαν, από την αρχή λέει συνεχώς ότι «δεν θα καβγαδίσω με την Τουρκία». Για αυτό δεν αντέδρασε στην απέλαση του πολύ αξιόλογου φίλου μας ακαδημαϊκού Σενίχ Τσαβούσογλου που έτυχε μεταχείρισης τρομοκράτη στην Αττάλεια. Θέτει αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη, λέει, σε κάθε συνάντηση με αξιωματούχους της Τουρκίας. Καλά, τι απάντηση έλαβε από αυτούς; «Δεν μπορώ να πω», λέει. Τι είναι αυτό, κόσμε, τι είναι αυτό; Τι σημαίνει δεν μπορείς να πεις; Είναι κρατικό μυστικό; Μήπως ο Χακάν Φιντάν δεν σου είπε «αυτοί είναι πιο Ελληνοκύπριοι από τους Ελληνοκυπρίους»; Εκείνος το λέει αυτό, εσύ γιατί δεν μπορείς να το πεις; Άντε το προσπερνώ αυτό, γιατί δεν καλείς στο γραφείο σου τον κυβερνήτη Μουράτ Μπάστσερι, τον οποίο αποκαλούμε πρέσβη της Τουρκίας, και δεν τον ρωτάς; Εκείνος έκανε το πραξικόπημα στον Μουσταφά Ακιντζί το 2020. Εκείνος ετοίμασε τη μαύρη λίστα εισόδου στην Τουρκία. Αν ήταν σε άλλη χώρα, θα τον κήρυσσαν ανεπιθύμητο πρόσωπο και θα τον έστελναν πίσω. Δεν έχεις έστω και τόση κυριαρχία, έτσι δεν είναι; Και λες συνεχώς στην ελληνοκυπριακή πλευρά πως «δεν γίνονται διαπραγματεύσεις χωρίς την αποδοχή της κυριαρχίας μας». Γελούν για τον άνθρωπο, γελούν!