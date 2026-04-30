Ξήλωσαν άλλα δύο αυθαίρετα

Συνεργείο της Επαρχιακής Διοίκησης Αμμοχώστου βρέθηκε και χθες στο κρατικό παραλιακό φιλέτο όπου είχαν γίνει αυθαίρετες επεμβάσεις από επιχειρηματίες, προχωρώντας στην κατεδάφιση ακόμη δύο παράνομων υποστατικών: ενός περιπτέρου και ενός υποστατικού που χρησιμοποιείτο για θαλάσσια σπορ. Είχε προηγηθεί, προχθές, η κατεδάφιση υποστατικού που χρησιμοποιείτο από επιχείρηση μασάζ. Το κρατικό φιλέτο είναι μισθωμένο στον Δήμο Παραλιμνίου - Δερύνειας.

Με τις τελευταίες αυτές παρεμβάσεις, η νομιμότητα αποκαταστάθηκε πλήρως. Το ζητούμενο πλέον είναι η συγκεκριμένη υπόθεση να αποτελέσει την απαρχή για ένα ευρύτερο «ξήλωμα» όλων των αυθαίρετων κατασκευών στο παραλιακό μέτωπο και όχι μόνο.

ΜΧΣ