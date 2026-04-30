Ξήλωσαν άλλα δύο αυθαίρετα

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Ξήλωσαν άλλα δύο αυθαίρετα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Συνεργείο της Επαρχιακής Διοίκησης Αμμοχώστου βρέθηκε και χθες στο κρατικό παραλιακό φιλέτο όπου είχαν γίνει αυθαίρετες επεμβάσεις από επιχειρηματίες, προχωρώντας στην κατεδάφιση ακόμη δύο παράνομων υποστατικών: ενός περιπτέρου και ενός υποστατικού που χρησιμοποιείτο για θαλάσσια σπορ. Είχε προηγηθεί, προχθές, η κατεδάφιση υποστατικού που χρησιμοποιείτο από επιχείρηση μασάζ. Το κρατικό φιλέτο είναι μισθωμένο στον Δήμο Παραλιμνίου - Δερύνειας. 

Με τις τελευταίες αυτές παρεμβάσεις, η νομιμότητα αποκαταστάθηκε πλήρως. Το ζητούμενο πλέον είναι η συγκεκριμένη υπόθεση να αποτελέσει την απαρχή για ένα ευρύτερο «ξήλωμα» όλων των αυθαίρετων κατασκευών στο παραλιακό μέτωπο και όχι μόνο.

ΜΧΣ 

Tags

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα