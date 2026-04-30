55 χλμ. πάνω στη θάλασσα: Το έργο-μαμούθ που ένωσε τρεις πόλεις, νίκησε τυφώνες και θάλασσα και κόστισε 15 δισ. λίρες!

Η γέφυρα Hong Kong-Zhuhai-Macau στην Κίνα, αποτελεί τη μεγαλύτερη θαλάσσια γέφυρα στον κόσμο, με μήκος που φτάνει τα 55 χιλιόμετρα και διαδρομή περίπου 40 λεπτών με αυτοκίνητο.

Το εντυπωσιακό έργο ενώνει τις πόλεις Χονγκ Κονγκ, Ζουχάι και Μακάου, διασχίζοντας το Δέλτα του ποταμού Περλ στη νότια Κίνα. Η κατασκευή του διήρκεσε εννέα χρόνια και το συνολικό κόστος ανήλθε σε περίπου 15 δισ. λίρες.

Η γέφυρα έχει μειώσει δραστικά τους χρόνους μετακίνησης μεταξύ των τριών πόλεων, αντικαθιστώντας ένα ταξίδι με φέρι διάρκειας μίας ώρας με μια γρήγορη οδική διαδρομή, ενισχύοντας παράλληλα τη διασύνδεση της ευρύτερης περιοχής, που αποτελεί στρατηγικό οικονομικό κόμβο για την Κίνα.

Oι δυσκολίες στην κατασκευή της γέφυρας

Το έργο περιλαμβάνει συνδυασμό μεγάλων γεφυρών, τεχνητών νησιών και υποθαλάσσιων συνδέσεων, ενώ διαθέτει τρεις βασικές γέφυρες ναυσιπλοΐας, σχεδιασμένες ώστε να επιτρέπουν τη διέλευση μεγάλων πλοίων σε μία από τις πιο πολυσύχναστες θαλάσσιες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τη Mirror, oι μηχανικοί αντιμετώπισαν ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, όπως τυφώνες και έντονη θαλάσσια δραστηριότητα, ενώ το έργο σχεδιάστηκε με ειδικές κατασκευές που μειώνουν την περιβαλλοντική επιβάρυνση και προστατεύουν είδη όπως το κινέζικο λευκό δελφίνι.

Σήμερα, η γέφυρα αποτελεί βασικό κομμάτι του συγκοινωνιακού δικτύου της περιοχής, συμβολίζοντας τη φιλοδοξία της Κίνας για τεράστια έργα υποδομής που συνδέουν ταχύτατα τις μεγάλες μητροπόλεις της.

Πηγή: iefimerida.gr 

 

 

 

