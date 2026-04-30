Η αξιολόγηση του Γενικού Ελεγκτή

Στην Κύπρο, όπου η διαφάνεια συνήθως εξαντλείται στις εξαγγελίες και η λογοδοσία στα δελτία Τύπου, ο Γενικός Ελεγκτής Ανδρέας Παπακωνσταντίνου προχώρησε σε μια πρωτοφανή κίνηση για τη δημόσια υπηρεσία: δημοσιοποίησε την πρώτη ανώνυμη ετήσια αξιολόγηση που του έκαναν οι λειτουργοί της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και αφορά το 2025, παρότι κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από τον νόμο. Η πρωτοβουλία εντάσσεται, όπως ο ίδιος ανέφερε, στο πλαίσιο της δικής του προσωπικής δέσμευσης για προώθηση κουλτούρας λογοδοσίας στο πιο υψηλό ιεραρχικά επίπεδο. Και όχι, δεν πήρε άριστα σε όλα: το πιο δυνατό του σημείο είναι το «ενδιαφέρον και δημιουργικότητα» με 95%, και το λιγότερο δυνατό η «γνώση του αντικειμένου εργασίας» με 54%.

