Πυκνή ομίχλη στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λάρνακας

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Δεν θέλουν αφαλάτωση στον Μαζωτό...

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Με ηφαίστειο έτοιμο να εκραγεί μοιάζει ο Μαζωτός της επαρχίας Λάρνακας, μετά την απόφαση της κυβέρνησης να εγκαταστήσει εργοστάσιο αφαλάτωσης σε παραλιακή περιοχή της κοινότητας. Ομάδα κατοίκων απέστειλε στον «Π» επιστολή διαμαρτυρίας, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι το εργοστάσιο προγραμματίζεται σε μια παρθένα περιοχή και πως η λειτουργία του θα καταστρέψει μια πανέμορφη φυσική παραλία, καθώς κι ένα πλούσιο θαλάσσιο οικοσύστημα με προστατευόμενους οικοτόπους. Οι διαμαρτυρόμενοι κάτοικοι υποστηρίζουν, επίσης, ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος εκδίδει μελέτες με ψευδείς πληροφορίες για το θέμα, έτσι ώστε να επιτευχθεί η δημιουργία του εργοστασίου. Μένει να δούμε, ποια θα είναι τα επόμενα βήματα της κοινότητας, με τον κόσμο να είναι εξαγριωμένος…

 Β. Βας

Tags

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

