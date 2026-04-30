Δεν θέλουν αφαλάτωση στον Μαζωτό...

Με ηφαίστειο έτοιμο να εκραγεί μοιάζει ο Μαζωτός της επαρχίας Λάρνακας, μετά την απόφαση της κυβέρνησης να εγκαταστήσει εργοστάσιο αφαλάτωσης σε παραλιακή περιοχή της κοινότητας. Ομάδα κατοίκων απέστειλε στον «Π» επιστολή διαμαρτυρίας, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι το εργοστάσιο προγραμματίζεται σε μια παρθένα περιοχή και πως η λειτουργία του θα καταστρέψει μια πανέμορφη φυσική παραλία, καθώς κι ένα πλούσιο θαλάσσιο οικοσύστημα με προστατευόμενους οικοτόπους. Οι διαμαρτυρόμενοι κάτοικοι υποστηρίζουν, επίσης, ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος εκδίδει μελέτες με ψευδείς πληροφορίες για το θέμα, έτσι ώστε να επιτευχθεί η δημιουργία του εργοστασίου. Μένει να δούμε, ποια θα είναι τα επόμενα βήματα της κοινότητας, με τον κόσμο να είναι εξαγριωμένος…

Β. Βας