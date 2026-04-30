«Μετά λύπης μου σας λέω ότι εμείς, οι Βρετανοί…»

Και από την ατμόσφαιρα πανικού στο ξενοδοχείο όπου πέσανε οι πυροβολισμοί, για να… σκοτώσουν τον Τραμπ, στο επίσημο δείπνο μεταξύ του πλανητάρχη και του βασιλιά της Αγγλίας Κάρολου.

Πώς κυλάει η Ιστορία είναι ένα συνεχές μυστήριο…Εκεί που οι Αμερικανοί άποικοι πριν 250 χρόνια πήραν τα όπλα κάνοντας την εξέγερση κατά των Άγγλων και του βασιλιά τους με εκατόμβες νεκρών, δυόμισι αιώνες μετά οι τότε αντίπαλοι προσπαθούν να συσφίξουν κι άλλο τις σχέσεις, αναφέρονται στο παρελθόν τους με αστειάκια, μπηχτές και υπονοούμενα. Έτσι προχωρά η Ιστορία. Οι νεκροί και οι πόλεμοι ξεχνιούνται, περνούν στο ούτω καλούμενο παρελθόν, ενώ το λεγόμενο μέλλον διαγράφεται από σίγουρο έως ωχρό και νεφελώδες…

Στον Λευκό Οίκο μπορούν να ειπωθούν και να λεχθούν τα πάντα. Έτσι ο βασιλιάς Κάρολος πλήρωσε με το ίδιο νόμισμα τον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου στον Λευκό Οίκο λέγοντας ότι οι Αμερικανοί θα μιλούσαν Γαλλικά αν οι Βρετανοί δεν είχαν αποικίσει και αυτοί τη βόρεια Αμερική.

Απάντησε με τον τρόπο αυτό στις δηλώσεις που είχε κάνει ο Τραμπ στο Νταβός όταν είπε απευθυνόμενος στους Ευρωπαίους: «Χωρίς την αμερικανική υποστήριξη κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, θα μιλούσατε Γερμανικά και λίγα Ιαπωνικά». Ο βασιλιάς Κάρολος αναφέρθηκε κατά την πρόποσή του στις βρετανικές και γαλλικές ρίζες πολλών τοπωνυμίων στις ΗΠΑ λόγω της εγκατάστασης κάποτε αποίκων των δύο μεγάλων ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών δυνάμεων. «Πρόσφατα δηλώσατε, κύριε Πρόεδρε, ότι χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες οι ευρωπαϊκές χώρες θα μιλούσαν Γερμανικά. Θα τολμούσα να πω ότι χωρίς εμάς θα μιλούσατε Γαλλικά», είπε προκαλώντας τα γέλια των συνδαιτυμόνων.

Προσέξτε τώρα! Άγγλοι και Γάλλοι δοκίμασαν να επιβληθούν «τότε» στην αμερικάνικη περιοχή που τώρα ονομάζονται Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είναι γνωστό ότι οι Γάλλοι στήριξαν τον αγώνα κατά των Άγγλων από τους εξεγερμένους Αμερικανούς. Με την ήττα των Άγγλων σχηματίστηκαν οι ΗΠΑ και οι Γάλλοι κατασκεύασαν στη Γαλλία το πελώριο Άγαλμα της Ελευθερίας, το φόρτωσαν στα πλοία και το πήραν έξω από τη Νέα Υόρκη! Απέφυγαν αυτές τις λεπτομέρειες μιας και είναι γνωστό πως ο Τραμπ δεν συμπαθεί και τόσο τον σημερινό Πρόεδρο της Γαλλίας και γουστάρει τους βασιλιάδες της Μ. Βρετανίας…

Από τις φιλοφρονήσεις, φτάσαμε στα «αστειάκια» όπου ο βασιλιάς Κάρολος μίλησε για τις «τροποποιήσεις» στον Λευκό Οίκο που αφορούν το σχέδιο ανέγερσης αίθουσας χορού που ονειρεύεται ο Τραμπ στη θέση της ανατολικής πτέρυγας… Και χωρίς κανέναν ενδοιασμό, υπογράμμισε κυνικά πως: «Μετά λύπης μου σας λέω ότι εμείς, οι Βρετανοί, επιχειρήσαμε το δικό μας σχέδιο ανακαίνισης του Λευκού Οίκου το 1814», τότε που οι στρατιώτες του Ηνωμένου Βασιλείου πυρπόλησαν το κτήριο. Αυτή είναι η ιστορία. Ένα εκκρεμές από τον κυνισμό στο ατόφιο συμφέρον. Το κάνουν όλοι οι εκάστοτε ισχυροί…