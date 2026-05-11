Μα ποια είναι τέλος πάντων αυτή η μυστηριώδης κυρία «Σάντη»; Πώς κατάφερε να αναστατώσει το σύμπαν, χωρίς καν ακόμα να τη δούμε, ξεπερνώντας ακόμα και αυτή τη θρυλική πλέον Άννυ Αλεξούι;

Αυτή η κοπέλα αν κρίνουμε από την κατάθεση του δικαστή Χριστοδούλου κατάφερε μέσα από μια σύντομη γνωριμία μαζί του να εντρυφήσει και να ενδιατρίψει σε βάθος επί όλων των προβλημάτων που ταλανίζουν την Κύπρο για δεκαετίες. Ακόμα κι αν τελικά αυτό που έκανε δεν ήταν αποκαλύψεις, αλλά η συγγραφή ενός μυθιστορήματος και πάλι είναι αξιέπαινη. Διότι εδώ μετράμε τον χρόνο και διαπορούμε, αφού δεν μιλάμε απλώς για μια συνάντηση με τον κύριο δικαστή, άντε δύο, αλλά για ένα φαινόμενο που η επιστήμη ακόμη προσπαθεί να εξηγήσει. Τρεις συναντήσεις μας είπε ο εντιμότατος δικαστής Χριστοδούλου, διά να τη νουθετήσει, να τη στηρίξει, να την εμψυχώσει, ως κόρη του. Ψυχάρα ο δικαστής. Μία σε διαμέρισμα, μία σε πάρκο και μία σε εστιατόριο. Και μέσα από αυτό το ταπεινό τρίπτυχο κοινωνικής συναναστροφής, ξεπήδησαν -ω του θαύματος- 500 μηνύματα. Όχι απλά μηνύματα. Έπος ολόκληρο.

Εμείς οι κοινοί θνητοί, δημοσιογράφοι και επαγγελματίες κουτσομπόληδες, θέλουμε χρόνια στο ρεπορτάζ, δεκάδες πηγές, καφέδες ατελείωτους, τηλέφωνα, «έλα πες μου κάτι off the record» και πάλι παλεύουμε να ξεχωρίσουμε τι είναι κουτσομπολιό και τι είδηση. Και έρχεται η κυρία «Σάντη», κάνει τρεις βόλτες -μια στο σαλόνι, μια στο γρασίδι και μια δίπλα στο μενού- και επιστρέφει με πλήρη φάκελο;

Και όχι απλώς φάκελο. Ολόκληρο αρχείο εθνικής και ιστορικής σημασίας. Με φωτογραφίες, ηχογραφημένα στιγμιότυπα, αποδείξεις για λογαριασμούς, εμβάσματα και όλα τα κουτσομπολιά Κυπρίων πολιτικών. Με λεπτομέρειες επίσης για τον βίο και την πολιτεία δικαστών και με πληροφορίες που ούτε σε δημοσιογραφικά πηγαδάκια δεν κυκλοφορούν. Μέχρι και για Ελλαδίτες πολιτικούς, που ομολογουμένως ούτε εμείς δεν προλάβαμε να γνωρίσουμε, μας έχει πει. Να 'ναι καλά η έμπνευση, αλλά πόση φαντασία χρειάζεται για να γνωρίζει η κ. «Σάντη» από το Γέρι, τον Μυλωνάκη, τον Παρλαβάντζα και τα τηλέφωνά τους, αλλά και τους Κυπρίους Παπαδάκη και Μορφάκη; Το όνομα του Παρλαβάντζα δυσκολεύεσαι ακόμα και να το προφέρεις, πόσο περισσότερο να τον βρεις, να συζητάς μαζί του για εκατομμύρια και να τον έχεις και κολλητό.

Εδώ δεν μιλάμε για απλή ευφυΐα. Μιλάμε για άλμα εξέλιξης το οποίο σίγουρα θα κατέγραφε και ο Δαρβίνος στο βιβλίο του για την καταγωγή και την εξέλιξη των ειδών, μιλάμε για IQ που δεν μετριέται με τεστ, αλλά με… παραγωγικότητα σε μηνύματα ανά συνάντηση. Τύφλα να 'χει με λίγα λόγια ο δρ Νίκος Λυγερός, ο οποίος έχει δηλώσει IQ 189, ενώ τι να πούμε και για τον Άλμπερτ Αϊνστάιν; Αν ζούσε σήμερα, πιθανόν θα ζητούσε συνέντευξη από τη «Σάντη».

Το ερώτημα βεβαίως, πέρα από δικές μας εικασίες, παραμένει: Τι ακριβώς συνέβη σε αυτές τις τρεις συναντήσεις; Υπήρχε Wi-Fi ανώτερης πνευματικής διάστασης; Άνοιξε κάποιο portal πληροφόρησης, καμιά σκουληκότρυπα από το υπερπέραν ή απλώς η φαντασία, όταν βρίσκει χώρο, γράφει καλύτερα κι από πεπειραμένο ρεπόρτερ;

Σε κάθε περίπτωση, ένα είναι βέβαιο. Αν υπάρχει τέτοιο ταλέντο εκεί έξω, να το αξιοποιήσουμε. Διότι αν με τρεις συναντήσεις και 500 μηνύματα λύσαμε το πρόβλημα της διαφθοράς, ίσως να λύσουμε και το Κυπριακό σε τέσσερις. Να μπει άμεσα η «Σάντη» στην ομάδα του Κυπριακού υπό τον Κωνσταντίνο Κόμπο, να προχωρήσει ταχέως με τις συγκλίσεις στο Κυπριακό ή να αναλάβει τη θέση της κ. Ειρήνης Πική η οποία συντονίζει 10 υπουργεία με μερικούς υπαλλήλους Α8.

Κανένας δυστυχώς δεν μας ενημερώνει, οπότε ευτυχώς που υπάρχει και ο «Φιλελεύθερος» και δεν μένουμε στο σκοτάδι. Διότι αν περιμέναμε μόνο από τις τρεις εκείνες συναντήσεις, και από το πότε θα δεήσει ο Αρναούτης να μιλήσει θα είχαμε μείνει με την απορία. Τώρα όμως έχουμε ροή ενημέρωσης. Κανονική. Καθημερινή. Σαν σαπουνόπερα με επεισόδια.

Ρεπορτάζ με ονόματα και διευθύνσεις. Από το στόμα του Αρναούτη, του Φυτιρή, με σχόλιο από τον ίδιο τον Νίκο Χριστοδουλίδη, ο «Φιλελεύθερος» φέρνει καθημερινά στα σπίτια μας τι λέει η «Σάντη» και ακόμα, σε κείμενα combo, τις προφητείες του Νοστράδαμου και του Αγίου Παϊσίου από τα Φάρασα με σχόλιο Τσάκκα. Και για να δέσει το γλυκό, μπαίνει στο κάδρο και ο Νίκος Αναστασιάδης. Ένα πάνελ που, αν το έβλεπες σε τηλεοπτική εκπομπή, θα έλεγες «κάτι μεγάλο έρχεται».

Και πράγματι, κάτι μεγάλο έρχεται. Η αλήθεια. Σε λίγο θα βγει, θα μας τη σερβίρουν έτοιμη, με garnish εξηγήσεων και συνοδευτικό «δεν είναι όπως φαίνεται». Διότι όλοι αυτοί μαζί ξέρουν. Ή τουλάχιστον ξέρουν ότι πρέπει να δείχνουν πως ξέρουν.

Μικρό καλάθι

Ο μέσος Κυπραίος τώρα, μεταξύ μας, κρατά μικρό καλάθι. Όχι από κακία. Από εμπειρία. Έχει δει το έργο πολλές φορές. Ξέρει το σενάριο. Πρώτα η αποκάλυψη, μετά η διάψευση, μετά η διόρθωση, και στο τέλος… ένα «ας το αφήσουμε εδώ». Το βλέπουμε με την έρευνα της Αρχής κατά της Διαφθοράς που ξεκίνησε για να τελειώσει σε έξι μήνες και έχουν περάσει δύο χρόνια με τον δικαστή τον Πoγιατζή ακόμα να ψάχνει να βρει τα χρώματα.

Κάπου εκεί μπαίνουν στο παιχνίδι και οι μεγάλοι παίκτες. Η Europol και το Federal Bureau of Investigation. Για σιγουριά, λέει. Να υπάρχει και διεθνής πινελιά. Να αισθανθούμε ότι η υπόθεση δεν είναι απλώς μια τοπική ιστορία φαντασίας με 500 επεισόδια, αλλά κάτι που απασχολεί και τα παγκόσμια κέντρα λήψης αποφάσεως. Αυτό θα το εξηγήσει στον επερχόμενη σύνοδο κορυφής ο Νίκος Χριστοδουλίδης αναφέροντας ότι η Κύπρος λόγω «Σάντης» και Άννυς έχει καταστεί ο ομφαλός της Γης, το νέο Μαντείο των Δελφών, στο οποίο αν συμπεριληφθούν και οι προφητείες του Μόρφου Νεόφυτου για ένα νέο πυρηνικό ολοκαύτωμα, θα μπορούσε να αναγνωρισθεί ως το μεγαλύτερο πρακτορείο ειδήσεων του κόσμου.

Και αν, λέμε αν, κάτι δεν πάει όπως πρέπει; Αν χαθεί καμιά λεπτομέρεια, αν μπερδευτεί κανένα μήνυμα, αν ξεφουσκώσει η έμπνευση; Ε, τότε έχουμε έτοιμη την έξοδο κινδύνου. «Το ερευνά η Europol». «Εμπλέκεται το FBI». Πάντα υπάρχει ένα μεγαλύτερο γραφείο να φορτώσεις το βάρος.

Μέχρι τότε όμως, εμείς εδώ. Με την κυρία «Σάντη», τα 500 μηνύματα και τις τρεις συναντήσεις που έγραψαν ιστορία. Γιατί, στο τέλος της ημέρας, μπορεί να μην μάθουμε ποτέ τι ακριβώς ειπώθηκε, αλλά σίγουρα θα έχουμε ακούσει τα πάντα.