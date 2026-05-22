Πάρτε κι εσείς μια γενναία απόφαση…

Κουραστήκατε από την προεκλογική περίοδο; Σας έχουν πρήξει οι υποψήφιοι με την ακατάσχετη φλυαρία; Σας έχουν φρικάρει οι αρλούμπες και τα ανακατέματα της προεκλογικής υποσχεσιολογίας; Να πούμε όμως και την αλήθεια, κατά τη γνώμη μας. Είναι οι πιο ενδιαφέρουσες βουλευτικές εκλογές από τη σύσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Δεν είναι καθόλου τυχαίο που 753 υποψήφιοι γουστάρουν να πάρουν τον τίτλο και το αξίωμα του βουλευτή. Πρώτη φορά τόσοι πολλοί ενδιαφέρονται να φανούν αντάξιοι της ψήφου και να πέσουν στη μάχη και τον αγώνα για μια καλύτερη ζωή των συμπατριωτών τους!

Μια ματιά στο ψηφοδέλτιο και από τις δυο όψεις, είναι αρκετή για να σε βάλει σε σκέψεις. 753 υποψήφιοι σε πληθυσμό περίπου 800 χιλιάδων κατοίκων! Βρες την αναλογία και σκέψου πως από Δευτέρας οι 753, θα γίνουν πάλι 56 και οι υπόλοιποι θα αποσυρθούν στα αζήτητα, προσμένοντας μια άλλη προεκλογική αντιπαράθεση για να δουν ξανά μεσσία τον εαυτό τους.

Προσωπικά μιας κι έχουμε το θάρρος της δημόσιας έκθεσης και ομολογίας, δηλώνω πως ακόμα δεν έχω αποφασίσει αν θα πάω να ψηφίσω. Και αν θα πάω, το δίλημμα αυξάνεται. Ποιον η ποια; Δεν αξίζει κανένας και καμία; Ούτε για το…«έτσι γουστάρω»;!. Η αλήθεια αφού πρέπει να λέγεται, δηλώνω πως έχω εντοπίσει σχεδόν μια δεκάδα πρόσωπα, τα οποία θα άρμοζε να μπουν στην νέα Βουλή. Χάθηκαν όμως μέσα στον ορυμαγδό, το θόρυβο και το βουητό του υπερπληθυσμού των υποψηφίων. Και ανήκει αυτή η δεκάδα σε 6 κομματικούς οργανισμούς…Τι κάνουμε τώρα; Γυρίζουμε νόμισμα όπως στην σέντρα του γηπέδου;

Υπάρχει κι ένα άλλο θέμα. Λήγει απόψε η προεκλογική περίοδος. Όση φασαρία και να έγινε κρατάμε την ουσία. Τέλειωσε! Θέλω να στείλω μήνυμα συμπαράστασης σε όσους συναδέλφους θα εργάζονται μεθαύριο Κυριακή. Καλά αντέξατε, δώστε ακόμα λίγες ώρες υπομονή στον εαυτό σας κι από βδομάδας συνεχίζετε σε πιο ήρεμους ρυθμούς…Θα είναι και η επόμενη εβδομάδα δύσκολη, αλλά θα έχει το χαβαλέ της. Θα έρχονται κοντά σας μόνο άνθρωποι χαρούμενοι, που κατάφεραν να κερδίσουν την καρέκλα! Μια καρέκλα εξασφαλίζει 6 χιλιάδες ευρώ το μήνα. Μια χαρά! Άξιζε τον κόπο. Άλλοι βέβαια μπορεί να κοπιάζουν πολύ περισσότερο και η αμοιβή τους να πλησιάζει τα χίλια ευρώ... Δικαιοσύνη είναι αυτή; Δημοκρατία, αξιοκρατία; Βε-βαί-ως!.. Δεν υπάρχει καλύτερο σύστημα από αυτό που έχουμε, να το βελτιώναμε λιγάκι…Τι να ψηφίσουμε λοιπόν; Έχοντας κατά νου τον Τσόρτσιλ: « Η δημοκρατία είναι το καλύτερο από τα χειρότερα πολιτεύματα». Πάρτε κι εσείς μια γενναία απόφαση…