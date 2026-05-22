Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Στεγαστική ασφυξία στην Κύπρο: Πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ οι καθυστερήσεις σε δάνεια και ενοίκια

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Header Image

Oι καθυστερήσεις σε δόσεις και ενοίκια επηρέασαν το 4,5% του πληθυσμού της Κύπρου το 2025, έναντι 3% κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Υψηλότερο είναι το ποσοστό καθυστερήσεων σε στεγαστικά δάνεια και ενοίκια στην Κύπρο σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όπως δείχνουν στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα η Eurostat.

Oι καθυστερήσεις σε δόσεις και ενοίκια επηρέασαν το 4,5% του πληθυσμού της Κύπρου το 2025, έναντι 3% κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Την ίδια ώρα, πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ είναι η αύξηση στις τιμές των ακινήτων αλλά και των ενοικίων.

Οι τιμές κατοικιών στην Κύπρο αυξήθηκαν κατά 6% το τέταρτο τρίμηνο του 2025, έναντι ετήσιας αύξησης 4,2% το τρίτο τρίμηνο του 2025 και 4,5% το τέταρτο τρίμηνο του 2024.

Στην ΕΕ, η αύξηση είναι 5,5% το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Όσον αφορά τις τιμές των ενοικίων, η αύξηση στην EE είναι 3% τον Απρίλιο του 2026 ενώ στην Κύπρο 4,5%.

 

Tags

ΔάνειαενοίκιαΑΚΙΝΗΤΑστεγαστικόEUROSTAT

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα