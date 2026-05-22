Στεγαστική ασφυξία στην Κύπρο: Πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ οι καθυστερήσεις σε δάνεια και ενοίκια

Υψηλότερο είναι το ποσοστό καθυστερήσεων σε στεγαστικά δάνεια και ενοίκια στην Κύπρο σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όπως δείχνουν στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα η Eurostat.

Oι καθυστερήσεις σε δόσεις και ενοίκια επηρέασαν το 4,5% του πληθυσμού της Κύπρου το 2025, έναντι 3% κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Την ίδια ώρα, πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ είναι η αύξηση στις τιμές των ακινήτων αλλά και των ενοικίων.

Οι τιμές κατοικιών στην Κύπρο αυξήθηκαν κατά 6% το τέταρτο τρίμηνο του 2025, έναντι ετήσιας αύξησης 4,2% το τρίτο τρίμηνο του 2025 και 4,5% το τέταρτο τρίμηνο του 2024.

Στην ΕΕ, η αύξηση είναι 5,5% το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Όσον αφορά τις τιμές των ενοικίων, η αύξηση στην EE είναι 3% τον Απρίλιο του 2026 ενώ στην Κύπρο 4,5%.