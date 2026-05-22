Στον πάτο η εικόνα των θεσμών

Η κόντρα μεταξύ του υπουργού Δικαιοσύνης με την ηγεσία της Αστυνομίας δεν είναι μόνο προβληματική αλλά και ένδειξη του μπάχαλου που επικρατεί στους κόλπους της Αστυνομίας, σε συνάρτηση και με τη στάση του υπουργού Δικαιοσύνης. Η νοσηρότητα της κρίσης είναι οφθαλμοφανής και θα πρέπει ο έχων τον πρώτο λόγο, Πρόεδρος της Δημοκρατίας, να αναλάβει τις ευθύνες του. Ενώπιον τέτοιων φαινομένων δεν νοείται αναβλητικότητα στην ανάγκη να παρθούν ρηξικέλευθες αποφάσεις. Και έχει δίκαιο ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, ο οποίος σημειώνει πως μια τέτοια κρίση «πλήττει περαιτέρω το κύρος της Αστυνομίας», ενώ δοκιμάζονται γενικώς οι θεσμοί, των οποίων η εικόνα βρίσκεται πλέον στον πάτο.

ΧΡγ